Страхотен жест: Айнтрахт дари пари за семействата на загиналите фенове на Левски

От Левски стартираха кампания в подкрепа на семействата на загиналите привърженици, в която всеки може да дари средства за близките. Ръководството на Айнтрахт Франкфурт се включи в кампанията преди реванша с Левски от плейофната фаза на Лигата на конференциите и също дари пари.

🤝 Eintracht Frankfurt has donated €1,899 to the fund set up for the relatives of the four people who died in a road accident in Sofia.#SGE | #SGESOF pic.twitter.com/gERteW4K28