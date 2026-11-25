Йордан Лечков, за когото стана ясно, че ще пътува с Левски за Марсилия, говори пред медиите на летище "Васил Левски". "Сините" ще гостуват на френския гранд Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Това посещение ще бъде специално за Лечков, тъй като той носи екипа на марсилци през сезон 1996/97. Бившият национал изрази желанието си повече българи да играят в родните грандове Левски и ЦСКА и пожела успех както на "сините", така и на "червените" в мачовете им от европейските клиубни турнири.

Йордан Лечков: "Футбол е, всичко е възможно"

Ето какво каза Йордан Лечков пред медиите: "На "Велодром" е доста шумничко. Това на първо място. Вярна публика има Марсилия, доколкото си спомням. Престижно е български отбор да играе там, пожелавам успех на Левски. Футбол е, всичко е възможно, дано ако си вярват, постигнат това, което са си планирали. Знаех, че ще ме питате дали следя българското първенство - Левски и ЦСКА, но имам други занимания (смее се). Не мога да давам акъл, пожелавам успех на всички български отбори. Оценката ми е добра засега.

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"Трябва да има силни Левски и ЦСКА"

Няма как да не засегна другата тема - ще ми се да играят повече български момчета, което от години го говоря. Радвам се да има силни Левски и ЦСКА, това е пътят. Казвал съм го и друг път - трябва да има силни Левски и ЦСКА, за да могат по-слабите отбори да си трансферират добрите футболисти, както беше едно време. Така ще се подобри българският футбол. За националния отбор каквото съм имал да го кажа, съм го казал. Нямаме футболисти, нямаме класа, съжалявам. Казвал съм го, това е положението. Не е лесно да се създадат играчи. Вече не ме плюят, доволен съм, гледам си внучките. Държавата трябва да участва - стадиони, инфраструктура, много пари.

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"Отивам по покана на Марсилия"

Сега ще видите разликата на мача, нали така? Ще видите разликата - стадион, инфраструктура. В Марсилия след загуба футболистите спят на стадиона, публиката е взискателна. Няма лесно. Отивам по покана на Марсилия. Е, ласкае е силно казано, но е знак за уважение. В Хамбург например правеха някакво събиране - поканиха Балъков, мен не (смее се). Не съм за Марсилия, глупости, казах го - винаги съм пожелавал успех на нашите отбори. Това че съм играл в ЦСКА и станал шампион е така, но те пък не ме поканиха на откриването на стадиона. Ето, пак ви казах новина".

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