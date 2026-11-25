Бившият футболист и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла демонстрира сериозно самочувствие преди европейския сблъсък на "червените" с Трабзонспор. Той прогнозира победа за българския тим и дори обяви, че равенството би било успех за турския съперник. Илиев коментира и предстоящото гостуване на Левски на Олимпик Марсилия в Лига Европа, като изрази надежда и двата родни гранда да постигнат положителни резултати.

Майкъла очаква победа на ЦСКА над Трабзонспор

Георги Илиев направи прогнозите си в компанията на финансиста Кирил Евтимов. Двамата се намираха в Лондон, където изгледаха двубоя между Тотнъм и Ипсуич. Бившият ръководител на "армейците" беше категоричен, че ЦСКА има сили да се справи с турския отбор. "Ще е успех за Трабзонспор да завършат наравно с нас. Мисля, че ще ги победим с 1:0", заяви Майкъла.

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Георги Илиев прогнозира равенство за Левски във Франция

Майкъла изрази оптимизъм и за представянето на големия съперник Левски, на когото предстои гостуване на Олимпик Марсилия. "Мисля, че Левски може да завърши наравно с Марсилия. Давам хикс, все пак е български отбор, а аз винаги защитавам интересите на България", коментира Илиев.

Той обаче не пропусна да отправи и критика към двата столични гранда заради присъствието на чуждестранни футболисти в съставите им. "За съжаление много малко българи играят в Левски и ЦСКА", допълни бившият футболист.

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