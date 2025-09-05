"Сверихме часовника" и "не съжаляваме за нищо": "Лъвовете" имат с какво да се гордеят след поражението от Испания

Вратарят на националния отбор на България Светослав Вуцов и съотборникът му в редиците на Левски Радослав Кирилов дадоха своето мнение след срещата на "лъвовете" с Испания. Европейският шампион гостува на Националния стадион "Васил Левски" в София, откъде си тръгва с победа с 3:0. Срещата се игра пред погледа на 40 хиляди фенове по трибуните. Именно подкрепата на публиката "сините" футболисти определиха като "победа" за България.

Вуцов и Кирилов с оценка за представянето си срещу Испания

Първи пред медиите застана Вуцов, който направи някои много важни намеси, но все пак допусна три попадения във вратата си. Голмайстори за "Ла Фурия" станаха Микел Оярсабал, Марк Кукурея и Микел Мерино. Въпреки това вратарят ни вярва, че "лъвовете" имат с какво да се гордеят:

"Смятам, че дадохме всичко от себе си, вложихме се на макс", започна родният страж. "Гледахме да отговорим на темпото и на динамика на противника, но това е реалността. Имаше доста ситуации пред нашата врата, нямаше как задържим това темпо през цялото време. С първата по-опасна тяхна ситуация допуснахме гол, но това е футболът. Можем да бъдем горди от показаното. Всеки остави сърцето и душата си на терена. Това, че играхме пред толкова хора, е страхотно. Благодаря на феновете за подкрепата. Това е добър мач за нас, защото си сверихме така часовника."

"Съжалявам, че не успях да вкарам"

След това Радослав Кирилов, който бе много близо до това да се разпише в срещата, коментира представянето на тима. Единствено гредата раздели родният футболист от гол за историята. Кирилов сподели, че съжалява, че не е вкарал, но призна, че е изпълнил целта си за мача: "Опитахме се, но е трудно с толкова дълги топки при ниско изнасяне. Алекс Колев се бореше с техните защитници. Съжалявам, че не успях да вкарам. Не знам колко щеше да промени това, но ми се искаше да отбележа. Гледаме напред и мислим за следващия мач. Аз излязох освободен и исках да изпитам емоцията да играя срещу най-добрия отбор. Не съжалявам за нищо, защото дадох най-доброто от себе си."

"Спечелихме от това, че стадионът беше пълен. Не го бяхме виждали отдавна. Атмосферата беше хубава. Допуснахме леки голове, но трябва да продължим напред. Колкото е нашето време за възстановяване, толкова е и тяхното (на Грузия). Тежък мач имаха и те, загубиха, доколкото знам. Трябва да се възстановим и да създадем повече в офанзивен план", добави Кирилов.

