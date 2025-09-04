Войната в Украйна:

Илия Груев посочи основната грешка на България срещу Испания, но подчерта: Да паднеш с 0:3 от този отбор не е трагедия

04 септември 2025, 23:59 часа 279 прочитания 0 коментара
Българският национал Илия Груев говори след края на срещата между България и Испания. Националният ни отбор по футбол допусна поражение с 0:3 от действащия европейски шампион. И трите попадения на иберийците паднаха през първото полувреме, а техни автори станаха Микел Оярсабал, Марк Кукурея и Микел Марино. Груев, който е един от най-класните футболисти в селекцията на Илиан Илиев, даде своята оценка за представянето на "лъвовете".

Груев говори след края на България - Испания

"Първо искам да благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят и искаха да направят този мач празник. Много им благодарим, беше нещо уникално да играем пред 40 хиляди. Въпреки многото негативизъм и песимизъм, мисля, че днес видяхме какво може да стане, като 40 хиляди идват на мач и подкрепят цяла България и обичат държавата си", започна Груев.

"Много глупав първи гол ни вкараха, много рано. Трябваше по-добре да се защитаваме. За жалост, много рано приключи мачът. Много жалко, но, за мен, това е един от най-добрите отбори в света", продължи родният национал, след което посочи къде е била основната грешка на "лъвовете": "Не реагирахме добре след първия и втория гол. Това е нещо, което трябва да променим. Даже да ни вкарат гол, трябва да продължаваме и да се борим."

България - Испания

За България предстои гостуване на Грузия в неделя. По този повод Груев заяви: "Чака ни много тежък и много важен мач с Грузия. Не мисля, че е трагедия да паднеш с 0:3 от Испания. Да, искахме нещо да направим, но не успяхме, а сега ни чака много важен мач. Мисля, че имаме по-големи шансовете отколко срещу Испания." Накрая родният халф коментира представянето на една от големите звезди на Луис де ла Фуенте: "Мисля, че днес се видя класата на Ламин Ямал. Много трудно се защитава. Не само ние имаме проблеми, а цял свят."

