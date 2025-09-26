Войната в Украйна:

"Сърцето и душата" на Левски закопа "сините"! Локо Пловдив завърза битката на върха в Първа лига

26 септември 2025, 22:02 часа 733 прочитания 0 коментара
Левски допусна минимално поражение с 0:1 при визитата си на Локомотив Пловдив в двубой от десетия кръг на Първа лига. На стадиона в квартал "Лаута" единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа в 33-тата минута. Централният нападател се възползва от кошмарна грешка на Майкон, наречен преди време "сърцето и душата" на "сините". "Смърфовете" събраха 19 точки и временно се изкачиха на третото място. Столичният гранд остава втори с 20 пункта - на 2 от лидера ЦСКА 1948, който е с мач повече.

Локо Пловдив удари Левски

Първата по-интересна ситуация бе в полза на домакините. Лами стреля от изгодна позиция, топката рикошира в Търдин и стана лесна са Вуцов. Малко по-късно удар на Сангаре не представляваше трудност за Милосавлевич. В следващия период играта много се накъса заради спречкване при корнер и феновете на Локо Пловдив, които запалиха димки.

В 30-ата минута удар с глава на Димитров попадна в ръцете на противниковия страж. 180 секунди по-късно Майкон, наречи преди времето "сърцето и душата" на Левски, отигра нескопосано два пъти. Переа му открадна топката и преодоля Вуцов за 1:0. До почивката активните действия на гостите не дадоха резултат.

Изоставаме след 4️⃣5️⃣ минути на "Лаута".

През втората част Вуцов не прецени добре пас и пропусна топката, която достигна до Лами. Крилото понечи да връща към Умарбаев, но вратарят на "сините" се върна навреме и пресече подаването. Переа направи фамозен пропуск, но съдията отсъди нарушение в атака. В 63-тата минута Светльо Вуцов спаси шут на Иту.

Още в началото на мача домакините създадоха интересна ситуация, при която Жулиен Лами стреля, топката се удари в защитник на Левски и попадна в ръцете на Вуцов. Момчетата на Веласкес атакуваха, но не успяваха да създадат чисто положение.

Джем Юмеров
