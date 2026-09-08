Ето ме, липсвах ли ти? Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Куче измисли перфектната измама, но не се сети за котката: Допамин за понеделник
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