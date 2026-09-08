Лудогорец затвори прозореца с гръм и трясък! Два национала от Мондиал 2026 акостираха в Разград

Лудогорец направи сериозен двоен трансферен удар в последния ден от трансферния прозорец в България. "Орлите" официално обявиха привличането на босненския национал Амир Хаджиахметович и тунизийския национал Омар Рекик, като и двамата вече са част от състава на 14-кратните шампиони. Любопитното е, че и двамата участваха на Мондиал 2026 това лято.

Лудогорец привлече Хаджиахметович и Рекик

Хаджиахметович е 29-годишен полузащитник с богат международен опит. През миналия сезон той игра за английския Хъл Сити, където записа 39 мача и помогна на отбора да спечели промоция за Висшата лига. Преди това босненецът носи екипите на Бешикташ и Ризеспор, а в кариерата си има и впечатляващите 199 мача за турския Коняспор.

Халфът бе част и от състава на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026, а за националния отбор има 37 мача. Той вече премина медицинските прегледи и фитнестестовете и договори личните си условия с Лудогорец.

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Малко след това разградчани обявиха и привличането на Омар Рекик от словенския Марибор. 24-годишният централен защитник е с нидерландски паспорт и е преминал през школите на Фейенорд, Манчестър Сити, ПСВ, Марсилия, Херта и Арсенал. За Марибор през миналия сезон той записва 48 мача и два гола.

Рекик има осем мача за националния отбор на Тунис, като на последното световно първенство изигра два пълни мача и дори се разписа срещу Швеция.

С двете нови попълнения Лудогорец вече разполага с четирима футболисти, играли на Мондиал 2026 – Рекик, Хаджиахметович, Хосам Абделмагид и Дерой Дуарте. Така шампионите поставиха сериозен финален акцент върху селекцията си.

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