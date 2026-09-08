Официално: ЦСКА привлече нужен футболист на важна позиция от съперник в Европа

Часове преди летният трансферен пазар у нас да затвори, ЦСКА официално обяви седмото си ново попълнение. Става въпрос за играч от първия съперник на "червените" в предварителните кръгове на Лига Европа. "Армейците" привлякоха десния бек на свеверноирландския Дери Сити Бари Котър. ЦСКА се нуждаеше от конкуренция на тази позиция, тъй като на практика разполага само с Давид Пастор, който не убеждава с изявите си през последните седмици.

ЦСКА подписа с Бари Котър

Ето какво написаха от ЦСКА за трансфера на Бари Котър: "Бари Котър е футболист на ЦСКА! Ирландският десен защитник е седмото ново попълнение на „армейците“ през летния трансферен прозорец. 27-годишният Котър идва от Дери Сити, където записва 30 мача, 2 гола и 1 асистенция. Той е и двукратен шампион на Ирландия с Шамрок Роувърс - през 2021 и 2022 г. Добре дошъл в ЦСКА, Бари! Заедно към нови успехи и трофеи!" Бари Котър може да играе и по крилото, като именно на тази позиция се изявяваше срещу ЦСКА в Европа. В реванша той си отбеляза късен автогол, с който "червените" взеха победата с 2:1.

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ЦСКА се нуждаеше от десен бек

Бари Котър започва професионалната си кариера в родния си Лимерик. След това преминава в английския Ипсуич, от където е преотстъпван под наем в Челмсфорд на два пъти. След това преминава през Шамрок Роувърс. Сейнт Патрикс Атлетикс, Барнсли и Нотс Каунти, преди да се присъедини към Дери Сити. ЦСКА се нуждаеше от нов десен бек, тъй като когато Давид Пастор не играеше, на неговата позиция действаше Мохамед Брахими.

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