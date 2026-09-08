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Лудогорец привлече двама футболисти, играли на Световното първенство

08 септември 2026, 15:32 часа 605 прочитания 0 коментара

В последните часове от летния трансферен прозорец у нас, Лудогорец успя да се подсили с много качествени футболисти. Според информация на колегите от "Sportal", "орлите" са подписали с двама футболисти, които играха за страните си на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Става въпрос за дефанзивния пшолузащитник Амир Хаджиахметович и централния защинтик Омар Рекик. На Мондиал 2026 те представляваха съответно Босна и Херцеговина и Тунис.

Лудогорец взе Амир Хаджиахметович като свободен агент

Амир Хаджиахметович пристига в Лудогорец като свободен агент. Последно той беше собственост на Бешикташ, но разтрогна договора си с истанбулския гранд. Сезон 2025/26 дефанзивният полузащитник игра под наем в английския Хъл Сити, с който спечели промоция за Висшата лига. За "Тигрите" той записа 37 мача. Хаджиахметович започва кариерата си в родния Железничар Сараево, след което изкарва общо 13 години в Турция, където, освен за Бешикташ, играе за Ризеспор и Коняспор. На Световнто първенство в САЩ, Канада и Мексико той влезе в игра за Босна и Херцеговина срещу Канада.

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Томас Райс

Омар Рекик подписа с Лудогорец за 4 години

Другият футболист, когото Лудогорец привлече в последния ден на летния трансферен прозорец е централният защитник Омар Рекик. Той пристига при "орлите" от словенския Марибор, където играе през последните два сезона. Преди това централният защитник носи екипите на Сервет, Уигън и Спарта Ротърдам. А на юношеско ниво игра за Феенорд, Манчестър Сити, ПСВ Айндховен, Марсилия, Херта Берлин и Арсенал. Рекик е преминал медицинските си прегледи в Лудогорец и е подписал договор за 4 години.

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Лудогорец Марибор Хъл Сити Летен трансферен прозорец Бешикташ Световно първенство по футбол 2026 Омар Рекик
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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