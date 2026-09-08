Малко след като самият Христо Янев обяви, че мачът на ЦСКА срещу Левски за Суперкупата на България ще бъде неговият последен начело на "червените", от клуба излязоха със съобщение в социалните мрежи, с коего потвърдиха новината. "Армейците" благодариха на Христо Янев за работата, която свърши начело на отбора и информираха, че ще дадат допълнителна информация за това кой ще бъде следващият треньор на "червените".

ЦСКА: "Христо Янев подаде оставка"

Ето какво написаха от ЦСКА: "Христо Янев подаде оставка като старши треньор на представителния тим на ЦСКА. Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за Суперкупата на България срещу Левски. ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон. Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА".

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Христо Янев класира ЦСКА в Европа

Христо Янев застана за втори път начело на ЦСКА преди почти една година - на 24 септември 2025 г. За този период той успя да вдигне ЦСКА от позиция близка до дъното на Първа лига до челната четворка. "Червените" спечелиха и Купата на България, също както и през 2016 г., под ръководството на Янев. Така си осигуриха футбол в Европа, където в крайна сметка се класираха в основната фаза на Лигата на конференциите. А от началото на сезона Христо Янев нямаше загуба в Първа лига.

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