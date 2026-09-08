Шампионската лига започна с познато за Левски име и истинска драма

Новият сезон на основната фаза на Шампионската лига започна с две различни лица: минимална победа на познатия на Левски АЕК и истинска голова драма в Брюж. Гръцкият тим, който елиминира "сините" по пътя към основната фаза, стартира с 1:0 срещу дебютанта ЛАСК, докато Астън Вила взе трите точки след зрелищно 3:2 като гост на Брюж.

АЕК тръгна с победа в Шампионска лига, Астън Вила надви Брюж

АЕК се завърна в основната фаза на Шампионската лига след седемгодишно отсъствие и започна с победа пред собствената си публика. Единственото попадение срещу ЛАСК падна още през първото полувреме, когато Ръзван Марин изпълни по великолепен начин пряк свободен удар и не остави шансове на австрийския вратар.

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Далеч по-динамично се разви другият ранен двубой. Астън Вила победи Брюж с 3:2 в Белгия, като английският тим направи впечатляващ първи час. Джон Макгин откри резултата в 11-ата минута, а Хуго Ветлесен бързо изравни. Еми Буендиа отново даде преднина на Вила, а Никола Джаксън направи 3:1 малко преди почивката след грешка на вратаря Ян Зомер.

Брюж обаче не се предаде. Николо Тресолди реализира дузпа след намеса на ВАР за игра с ръка и върна домакините в мача. Белгийците натиснаха сериозно в края, но Вила удържа преднината си и започна участието си в Шампионската лига с ценен успех. По-късно ще се изиграят и следващите мачове от програмата на Шампионска лига.

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