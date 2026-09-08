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Дългосрочен договор и раздяла: Лудогорец взе любопитно решение за национал на България

08 септември 2026, 21:41 часа 619 прочитания 0 коментара

Лудогорец взе решение за бъдещето на Иван Йорданов, което на пръв поглед изглежда като добра новина за младия български полузащитник, но идва с една важна подробност. Шампионите удължиха договора му до лятото на 2028 година, но в същото време го изпращат под наем в Локомотив София. Халфът ще остане при столичните "железничари" до края на настоящия сезон, където ще има възможност да натрупа повече игрови минути.

Лудогорец преотстъпи Иван Йорданов в Локомотив София

Йорданов е продукт на школата на Лудогорец и през последните години успя да натрупа сериозен опит с първия отбор. Той вече има 89 мача за разградчани във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е направил 7 асистенции.

Въпреки това конкуренцията в състава на шампионите не му позволява да бъде постоянен титуляр, а ръководството е предпочело вариант, при който той да продължи развитието си с редовно участие в официални срещи.

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Иван Йорданов

Ето какво написаха от Лудогорец:

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"Лудогорец удължи договора на Иван Йорданов до лятото на 2028 година. До края на настоящия сезон халфът ще играе под наем в Локомотив (София).

Йорданов е част от школата на 14-кратните шампиони и вече има сериозен брой мачове с първия отбор. До момента полузащитникът е записал 89 двубоя за Лудогорец във всички турнири, в които е реализирал 4 гола и е направил 7 асистенции.

Лудогорец пожелава успех на Иван Йорданов в Локомотив (София)."

Припомняме, че по-рано Лудогорец привлече полузащитника Амир Хаджиахметович, който се очаква да има водеща роля в тима на Томас Райс.  

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