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Цените на природния газ в Европа достигнаха най-високото си ниво от 3,5 години насам

08 септември 2026, 22:45 часа 676 прочитания 0 коментара
Снимка: Uniper
Цените на природния газ в Европа достигнаха най-високото си ниво от 3,5 години насам

Цените на природния газ в Европа се повишиха до най-високото си ниво от повече от три години и половина, тъй като напрежението между САЩ и Иран продължава да нарушава доставките на втечнен природен газ (LNG) от района на Персийския залив. Бенчмарковият европейски газов договор поскъпна с 4,5% до 76,7 евро за мегаватчас към 17:20 GMT. Ескалацията подчертава трудностите при постигането на решение, което да позволи възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и LNG.

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В понеделник Иран предупреди, че енергийната инфраструктура в региона, включително американски петролни и газови съоръжения, може да бъде обект на нови атаки, тъй като бойните действия между Техеран и Вашингтон се засилват. Катар, един от най-големите износители на LNG в света, до голяма степен е преустановил доставките и е удължил действието на клаузата за форсмажорни обстоятелства за товарите, предназначени за европейските и азиатските пазари, до есента заради продължаващите нарушения на корабоплаването по стратегическия воден път.

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Намалените доставки на LNG забавят темпа на нагнетяване на природен газ в европейските хранилища преди зимния отоплителен сезон. Газовите хранилища в ЕС са запълнени на около 66% – под сезонната средна стойност, което прави европейския газов пазар все по-уязвим към нови прекъсвания на доставките и по-студено от обичайното време. 

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Европа природен газ цени втечнен природен газ
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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