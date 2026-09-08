Най-важните новини за деня: 8 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 септември 2026 г.

ГЕРБ НЯМА ДА УЧАСТВА В ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение е било взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.

В ГЕРБ ВЕЧЕ ИМА 2 ЦЕНТЪРА НА ВЛАСТ: ПОЛИТОЛОЗИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Какво е инициативното на инициативните комитети? Това е една изкуствена фигура в българското законодателство. От друга страна, колебанието на ГЕРБ да издигне кандидат показва, че партията трябва да избира между две лоши решения, както и да балансира между два новосформирани центъра на власт.

РАДЕВ: ГЕРБ ИМАШЕ КАНДИДАТИ ЗА ВСИЧКО - ЯВНО ВРЕМЕНАТА СЕ СМЕНИХА

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха". Това обяви премиерът Румен Радев по повод отказа на партията на Бойко Борисов да издигне кандидат за президент на изборите на 25 октомври.

ПОБЕДАТА ЗА НАС Е ЗАДАЧА №1: ВАСИЛЕНА КИАРА С РАЗКАЗ ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ГЮРОВ-КАНДЕВ ОТВЪТРЕ (ВИДЕО)

"Естествено, победата е първостепенната задача на нашия инициативен комитет, защото победа на другия кандидат би означавало слагането на всички яйца в една кошница и липсата на баланс - нещо, което мен много ме притеснява. Като един млад човек, желая да остана в България, така че ние се целим към победата. Шансовете на Гюров-Кандев са огромни - аз ги забелязвам в разговорите с хората". Това заяви в Студио Actualno едно от лицата на протеста на младите медици и впоследствие инициатор на големите антиправителствени протести през 2025 г. Василена Киара. По думите й политическият аспект в кампанията трябва да остане далеч, тъй като за хората в инициативния комитет президентът не трябва да бъде зависим от политически формации.

ГЮРОВ И ЙОТОВА НЯМАТ КОНФЛИКТ, А ПО-СКОРО СИНХРОН. ДПС СА ФАКТОР ЗА ИЗБОРИТЕ: АНАЛИЗ НА ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА (ВИДЕО)

"Когато решенията са отлагани до възможно най-последния момент, рискуват да бъдат грешни и да бъдат невъзможни за осъществяване. Така че този отказ за участие в тази битка за президент беше предизвестен, още повече тази теза се споделяше от лидера на партията. Докато имаше едно ядро вътрешнопартийно, така по-скоро опозиционно на тази теза на Борисов, което искаше да има единен кандидат. Това е инстинкта на партийците, на хората с ясна идентичност политическа и идеологическа - да има за кой да гласуват и да участват в битката". Това обяви в ефира на Студио Actualno политологът Цветанка Андреева относно анонсирания от ГЕРБ отказ да издигнат кандидатпрезидентска двойка.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕМАХВА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРАВИЛА - ЗАМЕНЯ ГИ С ЕВРОПЕЙСКИ КОНТРОЛ

България се отказва от част от своите национални правила за контрол на бюджетния дефицит и размера на дълга и ще разчита единствено на новите европейски правила за фискален надзор и икономическо управление. С тях се залага на по-гъвкав и индивидуален подход към всяка държава-членка, а страната ни е задължена да въведе новата европейска надзорна рамка, която се прилага от 2025 г.

РИСК ОТ КАРТЕЛИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО "ЗАКОТВЯНЕ": ЕКСПЕРТИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВИТЕ ЦЕНИ

Много е трудно в една методика да обхване такъв механизъм, който да засегне всички ценообразуващи фактори. Трудно е еднакви стоки да се сложат под един знаменател. На щандовете се виждат яйца, произведени по различен начин и съответно с различна цена. А методиката не прави разлика. Това коментира Ивайло Гълъбов, председател на УС на Съюза на птицевъдите, в ефира на Нова телевизия относно методиката за определяне на справедливи цени на храните.

ВРАГЪТ ВКЪЩИ И КАК СЕ СТИГНА ДО УБИЙСТВОТО В ИСПЕРИХ: ТОЛЕРАНТНИ ЛИ СМЕ КЪМ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И КОЙ МОЖЕ ДА СИГНАЛИЗИРА

Двойно убийство и самоубийство беше извършено в Исперих. По първоначална информация баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Трите тела бяха открити в жилище в града. Горещата тема и резултатите, които предизвикаха трагедията, коментираха експерти. Още: Иван Демерджиев с важни подробности за убитите момичета в Исперих

ЗАРАЖДА СЕ В СЪРЦАТА НА МЛАДИТЕ ХОРА ОНЛАЙН: ЕС ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА НОВА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

Четвърт век след атаките на „Ал Кайда“ срещу Съединените щати, джихадистките групировки все още представляват сериозна заплаха за сигурността в Европа, но се появи нова опасност, движена предимно от млади хора в интернет, което буди безпокойство у властите. Точният мащаб на мрежата, стояща зад явлението, наричано „нихилистичен насилствен екстремизъм“, не е ясен. Въпреки това, по време на операция за разбиване на мрежата през юни и юли, полицейски разследващи от девет европейски държави откриха около 4340 уеб адреса, свързани с „The COM“ – името, с което е известна тази онлайн общност.

КОШМАРНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЪЛНА КАТАСТРОФА НА PISA 2025: БЪЛГАРИЯ Е ПОСЛЕДНА В ЕС ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, ЧЕТЕНЕ И МАТЕМАТИКА

Резултатите за България на последното международно оценяване на учениците - PISA 2025, са още по-лоши от тези при предходното допитване преди 3 години. Тестът PISA измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици.

КАК ДА ГОВОРИМ БЕЗ СТИГМА ЗА МЪЖКОТО МЕНТАЛНО ЗДРАВЕ: ПЕНКО ПЕНКОВ И МАРТИНА КОСТЕЛЯНЧИК В СТУДИО АCTUALNO (ВИДЕО)

Забелязал съм, че мъжете започваме да мислим, когато някой ни провокира. Това го видях и в личен план. Затова и един от главните ни герои е точно такъв персонаж - той е много по-зрял човек, преминал през някакви по-трудни периоди. Неговата роля е да провокира нашия главен герой Сашо.

МЛАДИЧ РАЗКЛАТИ МИРА НА БАЛКАНИТЕ: БОСНЕНСКОТО ПОСОЛСТВО В СЪРБИЯ ПРЕД ЗАКРИВАНЕ И ЧЕРНИ ТВ КАНАЛИ В САРАЕВО (ВИДЕО И СНИМКА)

След като военнопрестъпникът, палачът от Сребреница и чудовището на 20 век беше погребан в родината си като герой - мирът на Балканите изглежда разклатен. Стигна се до прекъсване на телевизионно излъчване в Босна и Херцеговина и до дипломатическа криза между Белград и Сараево. Тя дойде след като министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович обяви, че ще изтегли целия персонал от посолството в Белград, с изключение на посланика и консула, пише хърватската "Индекс".

СЛЕД ГЕРМАНИЯ ОПИТ ЗА ДИВЕРСИЯ И В РУМЪНИЯ: АРЕСТУВАХА РУСКИ ГРАЖДАНИН

На фона на непрестанни нарушения на въздушното й пространство от страна на Русия Румъния арестува 40-годишен руски гражданин и го обвини в опит за диверсия, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Акцията е проведена под ръководството на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в северната ни съседка. Събраните по делото доказателства разкриват, че между февруари и юли 2026 г., с цел извършване на диверсия/саботаж от хибриден тип, под пряката координация на лице, с което е поддържал контакт чрез криптирани онлайн услуги за съобщения, той е идентифицирал, наблюдавал и събирал военна информация.

РУСИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ТРИСТРАННИ МИРНИ ПРЕГОВОРИ, ДОКАТО ЗАПЛАШВА НАТО. ИЗВЕСТЕН Z-БЛОГЪР: ЛЪЖЕМ ЗА "УСПЕХИТЕ" НА ФРОНТА И ЩЕ СИ ПОЛУЧИМ ЗАСЛУЖЕНОТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Руската федерация не изключва възобновяването на тристранните мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ, след като американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха преговори в Москва и Киев. Прессекретарят на диктатора Владимир Путин отбеляза, че все още било твърде рано да се обсъжда мястото или точният график. Песков добави, че Москва все още не е получила информация за резултатите от контактите на пратениците на Доналд Тръмп в Киев, и посочи, че след завръщането им може да се състои телефонен разговор между президентите. Говорителят също така не изключи възможността мирът да се окаже по-близо след преговорите с участието на Уиткоф и Къшнър.

СПОРЪТ МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ В Г-20 ДА СЕ СВЕДЕ ДО ЕДНА ДУМА

Разногласията между китайски и американски представители на срещата на финансовите министри и централните банкери на Г-20 тази седмица до голяма степен са се въртели около спор за една дума, според запознати с разговорите.