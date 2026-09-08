Издирваният парапланерист е загинал

Планинските спасители са открили парапланериста, който се издирваше в спасителна операция, без жизнени показатели. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

По-рано днес от администрацията информираха, че участник в състезание по делтапланеризъм е паднал с делтапланера си в труднодостъпен планински район около хижа „Соколна“ в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

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Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон 112. Планински спасител е достигнал до пострадалия около 15:12 ч. По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. За операцията съобщиха и от Министерството на отбраната. Екипаж от 24-а авиобаза Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина, информираха от министерството. Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата.

Военнослужещите от Военновъздушните сили (ВВС) са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.