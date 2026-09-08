Финансовото министерство с отговор на критиките на ГЕРБ за манипулация с дефицита в бюджета

От Министерството на финансите отговориха на заявеното от ГЕРБ и категорично се разграничават от "публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити".

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"Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата ѝ, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки", посочват от институцията.

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