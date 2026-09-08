От "Герена" до Италия и обратно: Левски си върна национал на България

Петко Христов отново е на "Герена", но този път като утвърден български национал с богат опит в италианския футбол. Левски официално обяви завръщането на 27-годишния защитник, който ще играе при "сините" под наем от Специя до края на 2026 година. В договора е включена и опция за продължаване до края на сезон 2026/27.

Левски официално привлече Петко Христов

Христов е юноша на Левски, но през 2013 година преминава в Славия. Там прави професионалния си дебют, а само година по-късно кариерата му го отвежда в Италия, където подписва с Фиорентина.

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Следват периоди в Тернана, Бишелие и Про Верчели, преди през 2021 година защитникът да премине в Специя. За клуба той записва впечатляващите 118 мача и 6 гола. През 2023 година има и кратък престой под наем във Венеция.

Сега Христов се завръща в клуба, от който е тръгнал. Освен сериозния си опит в Италия, той пристига на "Герена" и като утвърден национал на България. За представителния тим защитникът има 22 мача, а преди това е преминал през всички основни възрастови формации.

За Левски привличането му е сериозно подсилване в защитата. "Сините" получават футболист с опит на високо ниво, който познава клуба и средата около него. Той се очаква да оформи дуо в защитата на Левски заедно с капитана Кристиан Димитров.

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