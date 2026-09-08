Честито на "феновете" на ЦСКА, които изгониха Христо Янев и сами спечелиха титлата

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Много се радвам, че запазих този коментар за по-късно днес, тъй като по график трябваше да излезе в 7:00 ч. сутринта. Пак щях да пиша за Христо Янев, но само няколко часа по-късно темата е къде-къде по-интересна. Всички сме запознати - той ще води ЦСКА запоследно срещу Левски в мача за Суперкупата на България. Подаде си оставката и след този мач ще бъде заменен. Но изобщо не трябваше да се стига до тук. Да изгониш треньор, който за по-малко от година те измъкна от блатото, класира те в четворката, спечели ти Купата на България и те класира в Европа за пръв път от години. Добре звучи.

Христо Янев беше изгонен от хората, които трябваше да са зад него

Христо Янев си тръгва от ЦСКА като непобеден в България (5 победи и 2 равенства), има шанс да се изравни с втория Лудогорец (ЦСКА има мач по-малко) и да е само на 4 точки зад лидера Левски. Отново, добре звучи. Христо Янев си тръгва от ЦСКА, след като класира отбора в Европа за пръв път от 5 години. Да, загуби тежко послендите три мача в квалификациите за Лига Европа, но през последните години дори не сме мечтали за отстраняване на Карабах или Макаби Тел Авив.

И интересното е, че Христо Янев не си тръгва от ЦСКА заради ръководството. Той не беше уволнен. Той си подаде оставката заради целия натиск, който получи от хората, които се предполага, че трябва да го подкрепят. Като треньор, бивш футболист на ЦСКА и човек, който познава клуба отвътре и знае какво означава той за хората.

Христо Янев беше на изхода на ЦСКА след всеки мач

А виковете "оставка" започнаха още във втория мач от Първа лига. По време на победата над Ботев Пловдив и след равенството със Славия от първия кръг. Славия, срещу който дори Левски и Лудогорец играят много трудно през последните години. Логиката нещо ми бяха. Да не говорим, че четири дена преди мача с Ботев Пловдив ЦСКА удържа равенство на Карабах в Азербайджан. Тогава това се разглеждаше като подвиг.

Да, след това "червените" навлязоха в не толкова добър период, но отново побеждаваха. Обаче усещането, че на Христо Янев всеки мач може да му е последен си оставаше.

ЦСКА изпусна титлата през септември

Ръководството на ЦСКА много ясно показа, че има доверие на Христо Янев и ще го остави да работи. Три поредни загуби в Европа по принцип не се приемат много добре, да не говорим в България. Но в крайна сметка Янев изпълни целта. ЦСКА ще играе в евротурнир до края на годината, а в Първа лига нещата си върят добре. Но дойде прословутото равенство със Спартак Варна, след което ЦСКА изпусна титлата. Повтарям, равенство. Не загуба. И един от отборите с най-големи амбиции у нас изпусна титлата. През септември. В осмия кръг, като даже има мач по-малко, в който ще се изправи срещу последния в класирането. И това настрои феновете на ЦСКА още повече срещу Янев.

Кой ще е следващият виновен?

А когато клубът не е постигнал желания резултат, не са ли точно феновете тези, които трябва да застанат зад играчите, треньора, дори емблемата, ако искате? Феновете уж са последната опора на отбора, дори когато нищо не върви, те са зад него, крепят, бутат, правят нещо, за да се движи напред. Нищо подобно. За ЦСКА това бяха първите хора, които бяха готови да хвърлят Христо Янев зад борда. Че ако феновете не подкрепят отбора, то кой остава?

Днес Янев е виновен. Утре той се маха. И кой ще дойде? Кой ще е следващият виновен? Салът си върви, за година-две няма кой да го обърне срещу течението. Камо ли да го превърне в лодка, кораб или някой мощен танкер, който да гази всичко наред.

Много треньори започнаха трудно

А примери за треньори, които са имали кофти старт има колкото си искаме. Един Хулио Веласкес. Никой не знаеше колко време ще изкара начело на Левски в началото. А ето го сега къде е. Отиваме зад граница. Микел Артета все го бяха изритали от Арсенал. Няколко години по-късно е шампион на Англия и беше на финал в Шампионска лига. Този сезон "артилеристите" пак са фаворити да спечелят всичко. Юрген Клоп завърши на седмо място в първата си година в Ливърпул. И той не остана с празни ръце на "Анфийлд". Великият сър Алекс Фъргюсън е бил пред уволнение. А сега е със статут на величие.

Това ли са феновете на ЦСКА?

Да, нивото е съвесем различно и място за сравнение почти няма, но приликата между последните е една - всички са имали време да въплътят своите идеи в клуба, да доведат играчи, които могат да ги изпълнят и така да гонят целите си. И всички от изброените имат неуспешни трансфери зад гърба си, не е само Христо Янев. Но не, ние си знаем нашето. Той не може да бие ОФИ Крит и Спартак Варна - вън от нашия клуб. Ама той не е и ваш. Янев добре си го каза, не са цесекари тези, които го изгониха. Не са фенове. Защото феновете не правят така.

Не се прави така

И все пак, малко или много ги разбирам. Христо Янев не е най-опитният, не е най-добрият, не е изградил правилната тактика срещу всеки един отбор и т.н., и т.н. Ама не е това начина. Не може да пуснеш коня си да се състезава и когато се спъне на някое препятствие в първото си състезание да го застреляш. Трябва време преди да видиш дали наистина кобилата е ялова. Но "фенските маси" у нас явно това не го разбират. И ще си сменяме треньори като носни кърпички, и ще ни бият под път и над път знайни и незнайни отбори по Европа. И всичко това, докато ние уволняваме треньори, които нямат загуба, но са изпуснали титлата през септември.

Автор: Николай Илиев

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