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Тартор на Сектор Г скочи на Ицо Янев: Безсрамник – треньорът на ЦСКА е скандално, невъобразимо, феноменално слаб!

25 юни 2026, 12:52 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тартор на Сектор Г скочи на Ицо Янев: Безсрамник – треньорът на ЦСКА е скандално, невъобразимо, феноменално слаб!

Един от най-популярните фенове на ЦСКАРосен Петров, който остава сред лидерите на Сектор Г, не скри огромното си разочарование от работата на треньора Христо Янев. Според него за 10 месеца тимът под ръководството на този треньор не е помръднал и „милиметър в игрови план“.

Лидерът на агитката е бесен от загубата от Полесие

Животното, както всички наричат популярния привърженик на ЦСКА не скри, че го е срам от загубата с 0:4 от украинския Полесие Житомир. Той уточни, че треньорът на българския гранд е „скандално, невъобразимо, феноменално слаб“.

Постът на Росен Петров без редакторска намеса

„Както мачовеее с говедата така и контролите „нямат“ значение, резултата от тях също, но треньора има... а в ЦСКА треньорът е скандално, невъобразимо, феноменално слаб! Мен ме е срам, някакви абсолютни анонимници дето дори името не съм им чувал да ни ПРЕБИЯТ с 4 гола, при това на 0!“.

„Играчи ли нямаме бе, безсрамник!? Ще откриваме стадион, в Европа ще ходим, фен карти, абонаменти... с подобна продукция, как ще сане!? За 10 месеца да не мръднеш и милиметър в игрови план... Качвства, 0“, гласи текстът на Животното без редакторска намеса.

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ЦСКА Сектор Г Христо Янев фенове на ЦСКА Росен Петров - Животното
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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