Тим от Първа лига продаде внука на бившия си треньор в Катар

Спартак Варна осъществи трансфера на Георг Стояновски в новака в катарската Суперлига – Лусаил. Клубът си осигури историческа промоция за сезон 2026/27 и за първи път в историята си ще се състезава сред най-добрите отбори в страната. Това съобщиха официално от варненския клуб.

Георг Стояновски ще играе в Лусаил

Трансферът е поредната стъпка в развитието както на футболиста, така и на клуба, и е доказателство, че доброто представяне и последователната работа се оценяват. Във връзка с обществения интерес към подобни сделки, ръководството на клуба заявява, че на Общите събрания на клуба ще бъде предоставяна пълна отчетност и информация, свързана с осъществените трансфери, при спазване на договорните и законовите изисквания за конфиденциалност, пишат от Спартак Варна.

„Ръководството на ФК Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Георг Стояновски за професионализма, отдадеността и отношението към клуба през времето, в което защитаваше синьо-белите цветове. Благодарим ти за всяка битка, за всеки момент на терена и за приноса ти към успехите на отбора. Пожелаваме ти здраве, успехи и още много силни моменти в новото предизвикателство. Успех, Георг! Винаги ще бъдеш част от семейството на Спартак!“, написаха от варненския клуб в официалната си страница във фейсбук.

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