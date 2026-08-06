Кабинетът "Радев":

Тим от Първа лига продаде внука на бившия си треньор в Катар

06 август 2026, 17:09 часа 1662 прочитания 0 коментара

Спартак Варна осъществи трансфера на Георг Стояновски в новака в катарската Суперлига – Лусаил. Клубът си осигури историческа промоция за сезон 2026/27 и за първи път в историята си ще се състезава сред най-добрите отбори в страната. Това съобщиха официално от варненския клуб.

Георг Стояновски ще играе в Лусаил

Трансферът е поредната стъпка в развитието както на футболиста, така и на клуба, и е доказателство, че доброто представяне и последователната работа се оценяват. Във връзка с обществения интерес към подобни сделки, ръководството на клуба заявява, че на Общите събрания на клуба ще бъде предоставяна пълна отчетност и информация, свързана с осъществените трансфери, при спазване на договорните и законовите изисквания за конфиденциалност, пишат от Спартак Варна.

„Ръководството на ФК Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Георг Стояновски за професионализма, отдадеността и отношението към клуба през времето, в което защитаваше синьо-белите цветове. Благодарим ти за всяка битка, за всеки момент на терена и за приноса ти към успехите на отбора. Пожелаваме ти здраве, успехи и още много силни моменти в новото предизвикателство. Успех, Георг! Винаги ще бъдеш част от семейството на Спартак!“, написаха от варненския клуб в официалната си страница във фейсбук.

ОЩЕ: Капитанът на сензацията в Първа лига е аут за месец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спартак Варна Гьоко Хаджиевски
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес