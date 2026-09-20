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Приказката, която завършва в лудница: Бурната любов на Скот Фицджералд и Зелда

20 септември 2026, 18:45 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/колаж от Wikipedia
Приказката, която завършва в лудница: Бурната любов на Скот Фицджералд и Зелда

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Историята на Франсис Скот Фицджералд и Зелда Фицджералд е една от най-бляскавите и едновременно с това най-трагичните любовни истории на XX век. Тя започва като идеален роман от епохата на джаза — красавица от Юга и амбициозен млад писател, танци, шампанско, Ню Йорк и Париж — но постепенно приказката се превръща в драма от ревност, алкохол, психическо заболяване, творческа конкуренция и безнадеждна взаимна зависимост. Това е историята на двама души, които са всичко един за друг — вдъхновение и проклятие, съюзници и съперници, влюбени и врагове. Взаимно се издигат и разрушават, но никога не се пускат истински и никога не се развеждат. 

Началото — любов от пръв поглед

Франсис Скот Фицджералд среща Зелда Сеър през юли 1918 г. в Монтгомъри, Алабама. Той е 21-годишен офицер, който чака да бъде изпратен в Европа през Първата световна война. Тя е на 18 години — дъщеря на съдия от Върховния съд на Алабама, красива, заможна, популярна и известна с независимия си характер. 

Двамата се запознават на танц в Кънтри клуб "Монтгомъри". Фицджералд почти веднага е обсебен от нея. В дневника си той записва на 7 септември 1918 г.: "Влюбих се на 7-ми." 

За него тя не е просто красива жена, а въплъщение на онзи нов тип американска жена, която не се подчинява на традиционните правила — смела, сексуално освободена, импулсивна, забавна и непредсказуема. И точно това го привлича.

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Снимка: Wikipedia

Да бъде достоен за нея

Но Зелда не бърза да се омъжи за него. По това време Фицджералд е амбициозен, но все още е беден и неизвестен писател. Тя е свикнала с определен социален стандарт и не е убедена, че той може да ѝ осигури живота, който тя очаква. Освен това тя има и други ухажори. 

За Скот това е болезнено, защото той вече е отчаяно влюбен в нея. Неговата несигурност по отношение на парите и социалния му произход се превръща в една постоянна вътрешна рана.

И тук се появява нещо много важно: Зелда става не само любовта на живота му, но той постепенно я превръща и в мерилото, според което ще оценява занапред собствения си успех. Той трябва да стане велик писател, за да бъде достоен за нея.

"Обичам я и това е началото и краят на всичко"

Малко преди да сключат брак Фицджералд пише за Зелда: "Обичам я и това е началото и краят на всичко." Фраза, която показва централната роля, която Зелда вече заема в живота му. 

Но Зелда също е дълбоко влюбена. В свое писмо до Скот тя пише: "Няма нищо на света, което да искам, освен теб и твоята скъпоценна любов."

Проблемът е, че двамата се обичат по начин, който постепенно започва да става разрушителен.

Успехът, който ги събира 

Фицджералд заминава за Ню Йорк в опит да се утвърди като писател. Първоначално не успява. Това кара Зелда да прекрати годежа им, защото не вярва, че той ще може да я издържа. Това довежда Скот до тежка емоционална криза. Той се връща при семейството си в Сейнт Пол и преработва романа си "Отсам рая". Издателство "Скрибнър" приема да го публикува през 1920 г. и книгата се превръща в огромен успех — първите 3000 екземпляра се продават само за няколко дни.

И тогава Зелда казва "да".

Само няколко дни по-късно, през април 1920 г., двамата се женят в Ню Йорк и всичко е сякаш взето от сцена от роман: млад неизвестен писател се превръща в знаменитост за една нощ и веднага отвежда до олтара жената, която обича и заради която е искал да стане известен.

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И двамата са млади, красиви, невероятно фотогенични, богати и безразсъдни. Ню Йорк се влюбва в тях. Скот е новият литературен идол, а Зелда е неговата привлекателна, дръзка и скандална съпруга и муза. Те стават "най-интересната двойка в Америка".

Фицджералд пише за новото поколение. А Зелда го живее. Те посещават партита, пият, танцуват, пътуват, правят скандали. Вестниците пишат как Скот прави стойки на ръце във фоайето на луксозния хотел "Билтмор" в Манхатън, докато Зелда се плъзга по парапета, как се въртят в продължение на половин час на вратите на хотела или как Зелда скача с дрехите във фонтана на Юниън Скуеър.

Зелда оказва огромно влияние върху творчеството на Скот, а някои от женските му героини носят нейните черти. 

Снимки: Wikipedia

Париж — най-бляскавият период и началото на края

През 20-те години семейство Фицджералд се установяват във Франция и попадат в средата на американските писатели и художници от т.нар. "Изгубено поколение". Тук Фицджералд особено се сближава с Ърнест Хемингуей, но Зелда не го харесва. Нещо повече — тя започва да подозира, че Хемингуей упражнява твърде голямо влияние върху Скот, измествайки самата нея. Зелда е ревнива не само към други жени, но и към творчеството на Скот.

Раздразнена от близостта му с Хемингуей, Зелда публично го обвинява в прикрита хомосексуалност и дори твърди, че двамата писатели са имали интимни отношения. ​​Ревността й се проявява и по време на парти, когато Фицджералд, погълнат от разговор с американската танцьорка Изадора Дънкан, я игнорира — тогава Зелда прави сцена и демонстративно се хвърля по мраморното стълбище.

Но наред с всичко това, има и друго. Зелда копнее да избяга от ролята на "жената на великия писател" и да получи творческо признание. Тя самата притежава талант, пише, рисува и има амбиции да стане професионална балерина.  

През 1932 г., докато се лекува в психиатрична клиника в Балтимор, тя написва модернистичния полуавтобиографичен роман "Спаси ме, валс". Скот е вбесен, че тя използва моменти от техния общ живот в книгата си, забравяйки, че самият той прави същото в романа си "Нежна е нощта".

Това е един от най-болезнените конфликти между тях. Зелда смята, че Скот гради творчеството си върху нейния личен живот, докато Скот е убеден, че тя просто преписва неговите идеи. Те започват да се конкурират за собствената си обща история.

Изведнъж всичко се променя

През 1930 г. Зелда получава първия си голям психически срив. Тя е лекувана в Швейцария, а по-късно и в САЩ. По онова време ѝ поставят диагноза шизофрения, макар че по-късно специалисти подлагат това заключение на съмнение и дават съвсем друго обяснение за състоянието ѝ.

И така, жената, която някога е била символ на свобода, разкрепостеност, красота и жизненост, започва да прекарва все повече време в психиатрични клиники. В същото време Скот се бори с алкохолизъм, физическо и психическо изтощение, творчески спад и финансови проблеми.

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Снимка: Wikipedia

От средата на 30-те години двамата живеят до голяма степен разделени, но така и никога не се развеждат. Докато Зелда се лекува в клиники, Скот заминава за Холивуд в опит да спаси кариерата си и започва връзка със светската хроникьорка Шейла Греъм. В свои свидетелства Греъм твърди, че Фицджералд е бил раздиран от постоянна вина за психическото заболяване на Зелда, страдал от депресия, имал изблици на агресия и се опитвал да се самоубие.

Въпреки всичко Фицджералд продължава да мисли за Зелда, да се тревожи за нея, да пише за нея и да я посещава в клиниката. Но любовта им вече не е онази безгрижна любов от 1918–1920 г. Тя се превръща в привързаността на двама души, които повече не могат да живеят нормално заедно, но не могат и напълно да се освободят един от друг.

Скот е само на 44 години, когато умира от сърдечен удар на 21 декември 1940 г. Зелда го надживява с осем години и изгаря при пожар в психиатрична клиника в Ашвил, Северна Каролина.

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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