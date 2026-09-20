Ливърпул оцеля в Борнемут! Исак донесе измъчена победа на "червените" във Висшата лига

Английският гранд Ливърпул записа изключително ценна победа при гостуването си на Борнемут, след като Александър Исак донесе успеха с 1:0 на "Виталити Стейдиъм". Шведският нападател се разписа през второто полувреме след асистенция на Коди Гакпо, а до края мърсисайдци успяха да защитят вратата си и да запишат трета поредна "суха мрежа" в шампионата.

Ливърпул не убеди, но записа трета поредна "суха мрежа" във Висшата лига

Двубоят започна далеч от очакваното голово шоу. Борнемут и Ливърпул трудно стигаха до чисти положения, като домакините на няколко пъти опитаха да застрашат вратата на Алисон. Бразилският страж обаче се намеси решително, когато беше необходимо, и запази нулевото равенство.

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Ливърпул постепенно взе инициативата след почивката и именно тогава дойде решаващият момент. В 58-ата минута Коди Гакпо проби по десния фланг и центрирането му, след рикошет и намеса на Флориан Вирц, стигна до Исак. Шведът не се поколеба и с хладнокръвен завършек прати топката във вратата за 0:1.

Попадението даде възможност на Ливърпул да се прибере и да брани аванса си. Борнемут започна да атакува по-настойчиво, но липсваше необходимата точност в последната третина. Алисон отново трябваше да се намесва в заключителните минути, докато защитата пред него удържа натиска.

Така Ливърпул се изкачи до шестото място в класирането с 9 точки, колкото има и четвъртият Брентфорд, който разгроми Челси по-рано в кръга. Борнемут пък остава на 17-о място с 3 точки, като все още няма победа.

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