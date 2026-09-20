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След шока с Германия: Любо Ганев с голямо обещание към България

20 септември 2026, 16:27 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
След шока с Германия: Любо Ганев с голямо обещание към България

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев отказа да определи отпадането на националния отбор от Евроволей 2026 като провал. "Лъвовете" загубиха драматично от Германия с 2:3 на осминафиналите в София, въпреки че водеха с 2:0 гейма. Двубоят в "Арена 8888" се игра пред около 13 000 зрители, а българският тим пропусна възможността да продължи към четвъртфиналите. Ганев обаче даде голямо обещание към феновете - че голямата цел остава класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

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"Няма какво да съжаляваме. Гордеем се с нашите момчета. Феновете показаха, че са заедно с нас. Момчетата изживяха любовта на феновете, което е най-важно за тях", заяви Ганев пред БНТ. Той подчерта, че България разполага с най-младия отбор на европейското първенство и че настоящият състав трябва да извърви своя път.

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Любо Ганев

Според президента на БФВ поражението от Германия трябва да бъде използвано като урок, а не като причина за промяна на посоката. Ганев посочи, че договорът на селекционера Джанлоренцо Бленджини е подновен и федерацията е осигурила необходимите условия за продължаване на работата.

"Целта пред България остава участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.", каза Ганев. И добави: "Момчетата ще си извадят поука и догодина ще бъдат по-мотивирани. Заслужавахме да играем 7 мача в България."

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Ганев разкри и още една амбиция на федерацията – България е подала кандидатура за домакинство на ЕвроВолей 2030, като желанието е София да приеме полуфиналите и финала. По думите му организацията на сегашното първенство е показала огромния интерес от страна на феновете и партньорите и е дала основание България да иска още по-голямо домакинство.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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