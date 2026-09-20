Луд мач в Манчестър! Сити оцеля срещу съперник на Левски в 8-голов спектакъл

Манчестър Сити продължава перфектния си старт във Висшата лига, но трябваше да премине през истинска голова лудост, за да стигне до успеха. Тимът на Енцо Мареска надви Съндърланд с 5:3 на "Етихад" в мач с осем попадения, множество обрати и страхотно представяне на Брайън Броби. Нападателят на гостите реализира хеттрик, но дори това не се оказа достатъчно за "черните котки" да спрат домакините.

Манчестър Сити надви Съндърланд и излезе еднолично на върха във Висшата лига

Манчестър Сити започна по-силно и откри резултата още в 9-ата минута, когато Енцо Фернандес отбеляза първия си гол за клуба. Радостта на домакините обаче продължи едва три минути – Бробей изравни за Съндърланд и върна интригата. В 29-ата минута Раян Шерки отново даде преднина на Сити, но Бробей за втори път намери мрежата само четири минути по-късно. Така след половин час игра резултатът отново беше равен – 2:2. В края на полувремето Антоан Семеньо върна предимството на домакините за 3:2.

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Семеньо беше в центъра на събитията и след почивката. В 57-ата минута той реализира втория си гол в мача и за първи път Сити поведе с два гола. Съндърланд обаче отказа да се предаде. В 59-ата минута Бробей оформи своя хеттрик и намали на 4:3, превръщайки заключителните минути в истинска драма.

Когато изглеждаше, че гостите могат да стигнат до сензационно равенство, дойде моментът на Ерлинг Холанд. Норвежецът се разписа в 81-ата минута след центриране на Йошко Гвардиол и сложи край на надеждите на Съндърланд. Попадението беше потвърдено след намеса на VAR. Така Манчестър Сити остава с пет победи от пет мача и единственият отбор във Висшата лига с перфектен актив.

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