Църковен празник на 21 септември: Поверията, които трябва да спазваме

Според православния календар 21 септември е празникът на свети апостол Кондрат. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 21 септември - традиции, обичаи и забрани

Смята се, че свети апостол Кондрат е бил един от седемдесетте апостоли, изпратени от Исус Христос да проповядват Евангелието (споменати в Евангелието от Лука 10:1-24). Няма точна информация за неговия произход или мястото му на раждане. Според някои предания той е дошъл от Мала Азия или Гърция.

Кондрат, заедно с другите апостоли, пътувал из градове и села, проповядвайки учението на Христос. Основните му дейности включвали проповядване на Евангелието, обръщане на езичници във вярата и укрепване на християнските общности. Той се отличавал с търпение и смирение, както и с голямата преданост към учението на Христос. Подобно на повечето апостоли, Кондрат бил преследван от езическите власти. Вярва се, че е умрял мъченически, защитавайки вярата.

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Народни поличби за този ден са помагали на предците ни да направят прогноза за времето в близко бъдеще. Ясното време на 21 септември означава добра есен и топла зима. Мъглата сутрин означава, че се очаква дъждовна есен. Силният вятър означава, че зимата ще бъде снежна и ветровита.

Какво не бива да правите утре? Народните поверия предупреждават, че на този ден е добре да се избягва мързел и бездействие. Вярва се, че безделието може да прогони просперитета и късмета от живота на човек. Най-добре е да отложите големи покупки, тъй като всичко, придобито в деня на свети Кондрат, бързо ще загуби стойността си. Забранено е също да давате пари назаем или да вземате пари назаем – връщането им ще бъде много трудно. Друга важна поличба: не носете чужди обувки - според народните вярвания по този начин можете да „хванете“ болестите и нещастията на други хора.

Какво можете да направите утре? Молитвите към апостола, почитан на този ден, се отнасят за здраве, изцеление от болести и жизненост. На този ден е важно също да се покаже усърдие и да не се мързелува: почистването на къщата и двора, подреждането на вещите и вършенето на домакинските задължения се считат за изключително добра поличба. Според народните вярвания всяко усилие, положено в деня на свети Кондрат, със сигурност ще бъде възнаградено стократно под формата на изобилие, мир и благоденствие за всички членове на семейството.