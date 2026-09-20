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Италия забранява хиджаба в училище: "Не може нашите деца да са изтласкани в ъгъла" (ВИДЕО)

20 септември 2026, 18:00 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Италия забранява хиджаба в училище: "Не може нашите деца да са изтласкани в ъгъла" (ВИДЕО)

Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете, каза премиерът Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя". Предложената мярка ще въведе задължение за родителите на чуждестранни ученици със сериозни проблеми с интеграцията в училище да изучават италиански език, както и забрана за носенето на бурка и никаб в училище, уточни тя.

Мелони: Никой в страната ни не може да реши, че една млада жена трябва да се скрива

"В Италия никой, в името на реална или предполагаема традиция, не може да реши, че една млада жена трябва да се скрива. Равенството между мъжете и жените не подлежи на преговори. То не подлежи на преговори по нашите улици и не подлежи на преговори в нашите училища", заяви Мелони.

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"Не може да се случи, не може да се случи в италианска класна стая италианските деца да са тези, които се чувстват изтласкани в ъгъла, защото са станали малцинство. Това не може да се случи", категорична е министър-председателката.

"Интеграцията е лъжа"

"Да наричаме всичко това „интеграция“, е още една лъжа - удобна лъжа за онези, които живеят с идеологията, за онези, които ни поучават, а след това изпращат собствените си деца в училища, където този проблем не съществува", добави тя.

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"Не и за нас. За нас всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи нашия език, да познава нашата култура и да спазва нашите правила. Това е единственият сериозен начин да посрещаме хората", заяви Мелони.

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Бурка Италия хиджаб никаб Джорджа Мелони
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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