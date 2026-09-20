Италия забранява хиджаба в училище: "Не може нашите деца да са изтласкани в ъгъла" (ВИДЕО)

Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете, каза премиерът Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя". Предложената мярка ще въведе задължение за родителите на чуждестранни ученици със сериозни проблеми с интеграцията в училище да изучават италиански език, както и забрана за носенето на бурка и никаб в училище, уточни тя.

Мелони: Никой в страната ни не може да реши, че една млада жена трябва да се скрива

"В Италия никой, в името на реална или предполагаема традиция, не може да реши, че една млада жена трябва да се скрива. Равенството между мъжете и жените не подлежи на преговори. То не подлежи на преговори по нашите улици и не подлежи на преговори в нашите училища", заяви Мелони.

Italian PM Meloni:



The proposed measure will introduce an obligation for the parents of foreign students with serious school-integration problems to learn Italian, and it will introduce a ban on the burqa and niqab at school.



In Italy, nobody, in the name of a real or supposed… pic.twitter.com/zYm54QCYBD — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Още: Мелони каза ще има ли предсрочни избори в Италия

"Не може да се случи, не може да се случи в италианска класна стая италианските деца да са тези, които се чувстват изтласкани в ъгъла, защото са станали малцинство. Това не може да се случи", категорична е министър-председателката.

"Интеграцията е лъжа"

"Да наричаме всичко това „интеграция“, е още една лъжа - удобна лъжа за онези, които живеят с идеологията, за онези, които ни поучават, а след това изпращат собствените си деца в училища, където този проблем не съществува", добави тя.

"Не и за нас. За нас всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи нашия език, да познава нашата култура и да спазва нашите правила. Това е единственият сериозен начин да посрещаме хората", заяви Мелони.

Italian PM Meloni:



It cannot happen — it cannot happen — that in an Italian classroom, Italian children are the ones who feel pushed into a corner because they have become the minority. That cannot happen.



Calling all of this "integration" is another lie — a convenient lie for… pic.twitter.com/mrB0JWXrNl — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Още: Жените в Иран не искат повече хиджаб: Властта засега позволява "своеволия"