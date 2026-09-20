Как България изпусна Германия? 5 числа показват защо "лъвовете" рухнаха от 2:0

Националният отбор по волейбол на България беше на гейм от четвъртфинал на Евроволей 2026, но вместо да затвори мача срещу Германия, допусна пълен обрат от 2:0 до 2:3. Резултатът по геймове бе 25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15, но отвъд него статистиката на мача разкрива нещо по-интересно: "лъвовете" не бяха категорично надиграни, но разликата се реши в няколко ключови компонента.

1. 107:104 – Германия взе мача с три точки

Само три точки разделиха двата отбора в целия 137-минутен сблъсък. България дори спечели повече точки от атака – 51 срещу 48, но Германия компенсира с една точка повече от блокада – 8:7.

2. 13:11 аса за България

На пръв поглед това изглежда като предимство за "лъвовете", но Германия успя да остане в мача въпреки по-малкия брой директни точки от сервис. В най-важните моменти германците успяха да затруднят българското посрещане и да превърнат началния удар в оръжие за спечелване на разиграванията, докато сервисът на "лъвовете" загуби остротата си.

3. 15:8 за България - така изглеждаше атаката в четвъртият гейм. Но...

Това е една от най-важните цифри. България спечели 15 точки от атака в четвъртия гейм срещу 8 за Германия. Въпреки това загуби частта с 23:25. Германците компенсираха с по-ефективно използване на останалите елементи и най-вече успяха да вземат точките, когато залогът стана най-голям.

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4. 12:15 – тайбрекът беше решен в края

Петият гейм започна при равенство 5:5, след което Германия постепенно пое контрола. При 10:8 за Бундестима България вече беше в ролята на догонващ, а германците не позволиха обрат. В крайна сметка – 15:12 и място на четвъртфинал за Германия, който показа повече хладнокръвие и характер в ключовите моменти.

5. 23 точки за Александър Николов

Александър Николов отново беше водещата фигура в българската атака и завърши с 23 точки, включително 5 аса. България обаче свикна той да има дори още по-водеща роля, но в този мач това не се случи, като неговата индивидуална класа не бе достатъчна за победата. За Германия най-резултатен беше Ерик Рьорс с 20 точки, а Тобиас Бранд и Антон Бреме добавиха съответно по 13 и 14.

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