Седмична прогноза за времето за 21-27 септември 2026 г.

В понеделник, 21 септември 2026 г., минималните температури ще бъдат предимно между 12° и 17°, в София – около 13°. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя

До края на седмицата

Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 16° и 21°, а минималните - между 7° и 12°. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта хладно; в отделни котловини, защитени от вятър, минималните температури ще са 3°-5°. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус-два. През почивните дни вятърът от изток-североизток ще се усили. В събота на места ще превали.

Още: Прибирайте саксиите и прането: Ветрове над 90 км/ч утре