Трансферна цел на Левски поема на юг от "Герена" - "сините" се разминават със звездата на Първа лига

През последни седмици едно от най-нашумелите имена по родните терени е това на Алберто Салидо. Звездата на Берое предизвика сериозен интерес сред грандовете от Първа лига със силното си представяне за заралии. Испанецът, който е юноша на Атлетико Мадрид, се превърна в ключова фигура за отбора след напускането на Леандро Годой в посока ЦСКА. От началото на сезона той има 10 гола и 3 асистенции в 18 мача, а общо, откакто пристигна под Аязмото през лятото на 2024 година, е отбелязал 22 попадения и е подал за още 9 в 53 участия. Така испанският нападател привлече вниманието на водещите клубове в елита, сред които и на лидера в класирането Левски.

Салидо привлече вниманието на грандовете в Първа лига

Имайки предвид, че трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари, а "сините" се разделиха с шестима, те искат да се подсилят поне с един или двама нови. След като трансфера на спрягания за "сигурен" на "Герена" - Марселино Кареасо, пропадна, името на Салидо се завъртя по родните медии. Според информацията испанецът би паснал идеално на профила на Хулио Веласкес, а Берое ще има позитиви от продажбата му. "Тема Спорт" пише, че клубът от Стара Загора изпитва сериозни финансови затруднения. Собственикът Ернан Банато успя да плати належащите плащания, които свалиха четирите санкции от ФИФА за картотекирането на новите играчи, но Берое остава в неудобна ситуация. По тази причина евентуален трансфер на Салидо не бива да бъде изключен до края, въпреки че е най-важният играч за отбора.

Задава се трансфер, но не на "Герена"?

Въпреки интереса на Левски, Алберто Салидо може ще се окаже в друг тим от столицата. Освен "сините", сериозен интерес към услугите на 26-годишния нападател проявяват и от ЦСКА 1948. Сега финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов загатна, че испанецът може да премине именно в Бистрица. Той публикува снимка в профила си във Фейсбук със станал популярен привърженик на ЦСКА 1948, наречен именно от Найденов "Салидо". Привърженикът на трибуните има мустак, който много наподобява на този на играча на Берое, а Найдеонов написа, че "идва скоро".

Интересът на бистришкия клуб към Салидо съвсем не е нов. Според информация на "Мач Телеграф", "червените" се колебаели между него и Бернардо Коуто през лятото. В крайна сметка те се спряха на крилото на Спартак Варна. Сега обаче Коуто е извън плановете, след като получи тежка контузия и вероятно ще пропусне остатъка от сезона. Отсъствието на португалеца подбуди отново интереса към услугите на Салидо, а съдейки по публикацията на Найденов, той може да се окаже в Бистрица съвсем скоро.

