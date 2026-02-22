"Крие ли се Даниел Митов": ГЕРБ защитава МВР от атаките за "Петрохан"

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС защити бившия министър на вътрешните работи Даниел Митов от непрестанните политически атаки заради трагедията „Петрохан“. „Г-н Даниел Митов правилно остави разследващите и професионалистите да говорят по трагедията „Петрохан-Околчица“. Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира“, каза народният представител от ГЕРБ Тома Биков в предаването "Неделя" 150 по БНР. Още: Главният секретар е дълбоко нелегален, а министърът не знае къде се намира: Критики към МВР заради Петрохан

Според Тома Биков каквото и да бе казал Даниел Митов щяло да се тълкува в политически контекст. В рамките на около 10 дни това престъпление беше изведена основна версия, но за разследването има още много да продължава и да разкрива информация, посочи Тома Биков.

Той смята, че се касае за секта в шесторното убийство.

Кой носи отговорност за служебното правителство?

По думите му ГЕРБ са готови да носят отговорност само за политиките в отбраната с аргумент, че Атанас Запрянов е бил министър на отбраната в управлението на Росен Желязков и си е вършил добре работата. Нито за Сергей Игнатов, нито Трайчо Трайков, нито за Надежда Нейнски можем да носим отговорност за работата на тези хора, посочи Биков.

Според него няма как ГЕРБ да носи отговорност за служебно правителство на бивш председател на парламентарната група на ПП-ДБ – Андрей Гюров. „За 24 часа имаме една оставка, която е подадена заради проблема с интегритета. Тези атаки както ги наричат се оказаха верни – всички до една за Стоил Цицелков от това, че е осъден заради каране в нетрезво състояние и заради това, че му е отнето правото да наблюдава избори в Гана“, коментира Тома Биков.

