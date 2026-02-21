10 от Спартак оцеляха геройски срещу Локо Пловдив! Вратар и гредите спасиха "соколите"

Спартак Варна измъкна геройско реми срещу Локомотив Пловдив при визитата си на стадиона в парк "Лаута" в двубой от 22-рия кръг на Първа лига. Цветелин Чунчуков остави "соколите" с десет души на терена в 53-тата минута. Малко по-късно обаче те излязоха напред в резултата чрез Лопес. Четвърт час преди да изтече редовното време Тодор Павлов възстанови паритета. До края "смърфовете" уцелиха две греди, а стражът на гостите Максим Ковальов направи няколко важни намеси.

Спартак Варна и Локо Пловдив не се победиха

Шанде застраши съперника още в първата минута. Домакините отвърнаха с точен удар на Иту, с който Ковальов се справи. В 13-ата минута Милосавлевич спря излезлия сам срещу стража Чунчуков. Иту пропусна още един шанс за "черно-белите", стреляйки неточно. До почивката властваше битка.

⏱️ ПОЛУВРЕМЕ | 45’ ⚫ Локомотив - Спартак 0:0 ❌ Нулево равенство на почивката. #lokomotivplovdiv #самолоко Posted by Lokomotiv Plovdiv on Saturday, February 21, 2026

За второто полувреме Душан Косич замени Аксел Велев с Жоел Цварц и Мартин Русков с Андрей Киндриш. В 53-тата минута Цветелин Чунчуков получи втори жълт картон и остави "соколите" с човек по-малко. Въпреки числения си пасив Спартак откри резултата. Бранителят Грънчов демонстрира завидна техника и комбинира с Лопес, който вкара за 0:1. В 67-ата минута Ковальов блесна със спасяване.

Четвърт час преди да изтече редовното време обаче вратарят остана безпомощен, когато Павлов го преодоля от близка дистанция. До края на мача "смърфовете" обсадиха "соколите". Две греди и страхотни намеси на Максим Ковальов спасиха Спартак.

ОЩЕ: 10 от Добруджа взеха дербито на дъното и гледат смело към спасение! Ясен Петров блесна с тактически ход