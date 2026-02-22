Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 20 февруари, че украинците са освободили 300 квадратни километра територия в неопределена област в тази част на страната. Той не уточни времевата рамка или точните местоположения на тези последни украински настъпления, но AFP анализира, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се възползват от ситуацията, след като SpaceX наскоро блокира използването на терминали Starlink за руските сили.

Украинците са освободили 170 кв. км в Южна Украйна досега през 2026 г.

Наличните данни от отворени източници наистина сочат, че през последните седмици украинските сили са освободили множество населени места около административната граница между областите Днепропетровск и Запорожие. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е наблюдавал данни, които сочат, че ВСУ са освободили най-малко 168,9 квадратни километра територия в Южна Украйна от 1 януари 2026 г. Вече има украински данни - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.

Руският военен блогър "Рибар", чийто канал в Telegram е поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, публикува на 20 февруари карта, на която се потвърждава, че украинските сили са напреднали на изток от Новопавловка (Днепропетровска област). От ISW не са наблюдавали визуални доказателства през тази година, които да позволяват да се прецени, че руските сили поддържат позиции в северната част на Новопавловка, а геолокационни кадри от 20 февруари показват украински сили, действащи в източната част на населеното място.

Геолокализирани кадри показват, че украинските сили наскоро са напреднали и в централната част на Терново (югоизточно от Олександровка), пак в Днепропетровска област - там руснаците атакуват украински позиции.

Според украински източници ВСУ са освободили Терново и продължават да напредват на юг.

Ukrainian forces have liberated Ternove in the Hulaipole axis, and are moving further south towards Zaporiz'ke. pic.twitter.com/cEDnl10TrW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2026

Украински военен източник съобщи на 18 февруари, че украинските сили са напреднали до северозападната част на Върбово, което пък показва, че наскоро вероятно са освободили Орестопил, Вовче, Новоолександровка и Хай (всички югоизточно от Олександровка) наскоро, анализира ISW, но предупреждава, че това не е пълна оценка на този етап.

Русия използва Беларус за операции с дронове срещу Украйна и НАТО

Русия, от своя страна, използва беларуската инфраструктура, за да подкрепя операциите си с дронове срещу Украйна и нахлувания във въздушното пространство на НАТО. Проукраински хакерски групи обявиха на 20 февруари, че хакерите са провели шестмесечна кибероперация, използвайки десетки хакнати акаунти на руски военни, за да получат достъп до руските системи за наблюдение на дронове. Хакерските групи съобщиха, че руснаците са използвали гражданската инфраструктура в Беларус, включително клетъчни кули, за да прокарват маршрути и да осигуряват стабилни сигнали за руските удари с дронове срещу цели в северната и западната част на Украйна, включително по енергийна и железопътна инфраструктура.

Хакерските групи съобщиха, че руските удари през нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г., по време на които руски дронове са пресекли въздушното пространство на НАТО в Полша през Беларус, всъщност са били тест на беларуската гражданска и клетъчна инфраструктура за руски удари с дронове. Хакерските групи отбелязаха, че руските сили са използвали нахлуването във въздушното пространство на НАТО, за да планират удари срещу логистични маршрути както в Украйна, така и в Полша, с цел да прекъснат потоците на западната военна помощ за Украйна. Тези операции вероятно са част от руската кампания „Фаза нула“, която се засилва, за да дестабилизира Европа и да подкопае сплотеността на НАТО в подготовка за евентуална война между Москва и Алианса в бъдеще, твърди ISW. Тръстът продължава да оценява, че Русия де факто е анексирала Беларус и че Минск е съучастник в руската война срещу Украйна: Русия работи по фаза 0 за бъдеща война с НАТО: заплаши Прибалтика, както стори с Украйна.

Снимка: Kremlin.ru

Полша с ключова помощ за Украйна, призив на Киев към съюзниците за още

Междувременно стана ясно, че Полша продължава да финансира повече от 29 000 терминала Starlink в Украйна, по думи на украинския министър на отбраната Михайло Федоров. Според него сателитната връзка осигурява стабилен интернет в бойните зони и поддържа болници, училища и критична инфраструктура дори по време на обстрел и прекъсвания на електрозахранването.

Украйна пък е предложила стартирането на съвместни проекти с европейски страни за разработване и производство на противоракетни решения, заяви още Федоров. Той също така призова партньорите да продължат да финансират програмата PURL - "Списък с приоритетните нужди на Украйна", по която НАТО и други партньорски страни купуват оръжие за Киев от САЩ. Министърът призова съюзниците също да увеличат производствения капацитет на Европа в областта на противоракетната отбрана.

Едни помагат, други спират помощта за Украйна. Унгарският министър-председател Виктор Орбан се присъедини към Словакия, която заплаши да спре тока на украинците заради блокираните потоци на руски петрол по тръбопровода "Дружба". Всъщност те са спрени заради руски удар по ключова част от съоръжението. Орбан заплашва да спре доставките на електроенергия за Украйна, ако транзитът на петрол през "Дружба" не бъде възстановен.

🇭🇺 Orban has gotten so bold that he's now publicly blackmailing Ukraine



The Hungarian Prime Minister threatens to stop electricity supplies to Ukraine if the oil transit through the Druzhba pipeline is not restored. pic.twitter.com/DvQU9SG6kJ — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

По-сериозно намаление на дневна база за второ поредно денонощие има в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна - съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 21 февруари са станали 138 бойни сблъсъка в сравнение със 175 на 20 февруари, а преди това два поредни дни бяха по 237. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 280 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 51 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3389 изстреляни снаряда, като това е с около 420 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8328 FPV дрона, което е с около 480 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо е в направлението при Гуляйполе, Запорожка област, където са станали 35 сражения за денонощието. В Покровското направление украинската армия твърди, че е отблъснала 29 руски пехотни атаки, като още три е имало в спомагателното от юг Олександриевско направление. Единственото останало направление с двуцифрен брой сражения за последните 24 часа е Константиновското с 14.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, публикува във Facebook профила си пореден анализ на случващото се на фронта. Той обръща внимание на общите перспективи на руските войски за лятото на 2026 г., по-специално в контекста на тяхната възможна настъпателна операция в Славянск и Краматорск - сърцето на крепостния пояс на Украйна в Донецка област. Вече става ясно, че перспективите на Русия зависят пряко от няколко фактора едновременно, сред които Машовец изтъква няколко основните.

Първо, съществува "пряка връзка между тези перспективи и резултатите от текущата зимна офанзива на руските войски", които действат в три оперативни направления — Лиманско, Славянско и Константиновско-Краматорско. Колкото по-близо успеят да пробият до Славянско-Краматорската агломерация, толкова по-големи шансове ще имат за успех в съответната настъпателна операция, смята анализаторът. В момента най-опасно в това отношение е руската група, която действа именно в Славянското направление, тъй като, "за разлика от Лиманската и Константиновската посока, тя продължава да напредва с темпо, което надвишава, макар и не много, темпото на настъплението на руските войски в другите две посоки".

Друг факт - очевидно е, че тези перспективи за лятото на 2026 г. ще зависят пряко от способността на руското военно командване на стратегическо ниво да формира и осигури оперативно разгръщане на съответните ударни групи в конкретната посока, значителна част от които очевидно трябва да бъдат стратегическите резерви на Руската федерация. "Обективно, техните нужди от сили и средства за провеждане на хипотетична Славянско-Краматорска настъпателна операция надвишават съответните показатели, например, на онези руски групировки, които щурмуваха Покровско-Мирноградската агломерация", категоричен е Машовец - т.е. според него на Путин ще му трябват още повече ресурси, отколкото при Покровск.

Припомняме, че искането на диктатора за оттегляне на украинските сили от останалата част от Донбас е свързано именно със Славянск и Краматорск - ако ги превземе, оттам нататък вътрешността на Украйна му е открита и е трудно украинците да изградят стабилни крепостни позиции. Путин настоява точно това да бъде включено в мирното споразумение, което е абсолютна "червена линия" за Киев.

"Във връзка с гореизложеното възниква съвсем естествен въпрос – а по какъв начин командването на противника (руските войски) планира да формира и разгърне тези ударни групировки? Ако e основно за сметка на стратегическите резерви, то в такъв случай ще му е необходима много, при това почти ЕДНОВРЕМЕННО, ДОПЪЛНИТЕЛНА жива сила, въоръжение и военна техника, материално-технически ресурси и т.н. Ако руското командване планира да направи това предимно чрез оперативно-стратегическо прегрупиране на войските, в частност от други оперативни направления, това ще означава необходимост от намаляване на настъпателната активност именно в тези направления. В такъв случай ще бъде НЕВЪЗМОЖНО да се настъпва едновременно и навсякъде", анализира Машовец.

А онези групировки на руските войски, които вече са разположени в тези райони и които очевидно все още не са изпълнили непосредствените си задачи, са доста „изтощени”, т.е. те са претърпели, настъпвайки през зимата, доста значителни загуби както в жива сила, така и в материално-техническо отношение. Във връзка с това те очевидно се нуждаят от подходящо попълване.

"Напълно разбирам етимологията на това, което се случва в момента в генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация. Военно-политическото ръководство в Кремъл изисква от него „бърз и решителен успех”, за предпочитане именно в посока Славянск-Краматорск, тъй като това поне се вписва в приблизителния „канон“ на победата по отношение на така нареченото „освобождение на народа на Донбас“, което в определена ситуация може да се представи като постигане на „крайните цели и задачи“ на войната (тъй като това е последната голяма градска агломерация на Донбас, контролирана от Украйна). В съответствие с тези „задачи“ - руските генерали в раирани панталони активно рисуват на картите стрелките на бъдещите си удари и пробиви, без да се замислят особено за съответствието на „мащабността“ на тези свои планове със суровите реалности на войната", твърди Машовец.

И дава пример - напълно възможно е руснаците все пак да успеят да пробият от изток до близките подстъпи към Славянск и частично до Краматорск. "Днес обаче никой не се наема да прогнозира колко време ще е необходимо на руснаците да ликвидират плацдарма на ВСУ при Лиман, на река Северски Донeц. Също така, едва ли някой ще се наеме да предскаже колко време, усилия и ресурси ще са необходими на руските войски, за да превземат Дружковка и Константиновка (без които ще им бъде много трудно да напреднат към Славянск и Краматорск). А за това е много „желателно” да се превземе Добропиля... и да се „възстанови” и задържи фронтът по река Оскол, за да не се получи внезапен контраудар на ВСУ по фланга в най-отговорния момент на операцията", допълва Машовец.

С други думи, съчетанието на два фактора – време и възможности – става все по-важно в настоящата война, като предимството е за първия фактор. "В този смисъл Кремъл не може да отлага във времето своята „решаваща победа” в рамките на реализацията на стратегията „война на изтощение” поради вътрешни финансови, икономически и - съответно - социално-политически причини. Оказа се, че той не може да „изчака“ края на тази война. Защото колкото по-дълго Кремъл „седи“ в тази война, толкова по-скъпо му струва това „седене“, при което цената нараства с „остро неприемливи“ темпове. Ето защо той спешно се нуждае от „няколко убедителни оперативни победи“. А най-важното е, че са необходими достатъчно БЪРЗИ победи, които биха могли да бъдат представени като победа във войната като цяло. Проблемът е, че засега Кремъл не успява да постигне дори такава имитация на победа", категоричен е Машовец.

Според него това лято "те очевидно ще се опитат да „завършат това скъпоструващо изчакване“ по свои условия с един „решителен удар“ (настъпление по 1-2 ключови направления). Съответно, направленията Лиманско, Славянско и Краматорско-Константиновско в този смисъл явно придобиват особено значение — практически стратегическо".

Има активен руски опит да се пробие до Лиман от север и северозапад - по направленията Дерилово — Дробишево и Колодяз — Ставки, отчита Машовец за този сектор от фронта. Подразделенията на същата дивизия обаче трябваше да отблъскват редица контраатаки на ВСУ в района на своя тактически плацдарм на река Нитриус, близо до Середно и Новоселовка. Ситуацията в тази посока е доста динамична - фактически на север и северозапад от Лиман, в така наречената „сива зона“, постоянно продължават доста ожесточени сражения", добавя анализаторът.

Очевидно е, че командването на руснаците се опитва на всяка цена да пробие до района Ярова – Новоселовка – Дробишево – Пришиб, за да блокира напълно Лиман от северозапад и да напредне колкото се може по-дълбоко към Светогорск, както и към Олександровка – Сосново. По този начин се създават условия за по-нататъшно дълбоко обкръжаване на Славянск от север, анализира Машовец. "Засега в това отношение противникът е принуден да води упорити битки в северната част на Дробишево, за да се закрепи надеждно там, и се опитва да задържи Ставки. Напредъкът на противника, дори от тактическа гледна точка, е минимален", смята той.

За украинците ситуацията там се влошава, тъй като на изток и югоизток от Лиман руснаците достатъчно дълбоко са се вклинили в системата на отбрана на ВСУ, напредвайки до линията Диброва-Озерне и успявайки не само да задържат отделните си щурмови групи в югоизточната покрайнина на Лиман, но и да напреднат по-далеч — до гробището Масляковски. Предните войски на руснаците "упорито се опитват да проникнат в южната част на Лиман, действайки от страна на Диброво, по пътя за Закитно (от страна на лагера къмпинг „Патриот” и плажа Варадеро), както и по железопътната линия, която минава през гората на югоизток от града. С други думи, вече може да се каже, че боевете са започнали непосредствено за самия Лиман", пише Машовец.

Той обръща внимание и на Славянското направление и го нарича "най-опасната посока за ВСУ в оперативно отношение". "В частност, противникът успя не само да задържи Закитно, отблъсквайки редица контраатаки на ВСУ в този район, но и да пробие между него и Платоновка, в района на която ВСУ все още задържат няколко позиции, напредвайки към Крива Лука и заемайки участък от територията в района на юг от нея. Освен това предните щурмови групи на противника очевидно вече са започнали боеве за Каленики, опитвайки се да укрепят и разширят този пробив, като едновременно с това се стремят да превземат Резниковка с постоянни атаки и щурмови действия от страна на Свят-Покровски", добавя той.

Но в южната част ситуацията за ВСУ също продължава да се влошава - има успешен руски напредък от двете страни на пътя Славянск-Бахмут и руснаците вече са достигнали линията Никифоровка-Привиля, като са заели Новомарково и Минковка. Непосредствената задача на руската армия е да достигне линията Миколаевка — Никаноровка с основните си сили (т.е. да излезе на близките подстъпи към Славянск от изток), а с част от силите си — да пробие до линията Василовска Пустош — Васютинско (т.е. до близките подстъпи към Краматорск, също от изток), смята Машовец.

Всичко това е факт след руското превземане на Северск - след това руснаците постепенно увеличават броя на щурмовата пехота в определени участъци и направления. Войските на Русия там са най-близо до започване на хипотетична Славянско-Краматорска настъпателна операция, посочва Константин Машовец.

Вижте какво се случи в Украйна и Русия във войната на ракети и дронове през изминалата нощ: Русия порази Киев и довърши ранени в линейка в Суми, терористичен акт в Лвов с убит полицай (ВИДЕО).