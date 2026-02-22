Легенда на "Олд Трафорд" посъветва Манчестър Сити за избора на наследник на Гуардиола

Манчестър Сити на Пеп Гуардиола не показва най-доброто си лице от началото на сезона, но с 12 мача до края на тазгодишната кампания, "гражданите" изостават от лидера Арсенал само с 5 точки, като са играли един мач по-малко. Клубът от Манчестър също така продължава да се бори за трофеите във ФА Къп, Карабао Къп и Шампионска лига. Въпреки че Сити участва и в четирите турнира, сезон 2025/26 е изпълнен със слухове и несигурност относно бъдещето на Гуардиола на "Етихад".

Бъдещето на Пеп Гуардиола на "Етихад" след края на сезона е под въпрос

Миналата година мениджърът на Сити, който е донесъл на отбора 18 трофея от пристигането си през 2016 г., подписа удължение на договора си до юни 2027 г. Въпреки това, има информации, че настоящият сезон може да е последният за Гуардиола начело на отбора. През декември The Athletic съобщи, че бившият главен треньор на Челси и помощник-треньор на "гражданите" Енцо Мареска е сред основните кандидати, които клубът обмисля, в случай че Гуардиола напусне през лятото. В информацията се сочи още, че окончателното решение за бъдещето на испанеца ще бъде взето след края на кампанията.

Мареска, който в момента е без работа, се присъедини към Сити като треньор на младежкия отбор през 2020/21, преди да стане асистент на Пеп в първия отбор за сезона 2022/23, в който отборът спечели три титли. Но легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че друг бивш мениджър от Висшата лига трябва да наследи Гуардиола в Сити. След като подчерта, че иска Гуардиола да остане на "Етихад", защото е "брилянтен за Висшата лига", англичанинът даде ясно да се разбере, че според него отборът трябва да се насочи към бившия треньор на Бърнли и настоящ на Байерн Мюнхен - Венсан Компани.

Ето какво каза Рууни:

"Ако Пеп си тръгне, Манчестър Сити трябва да се насочи към Венсан Компани", каза Рууни в "Wayne Rooney Show". "Той познава клуба, постигнал е подобен успех с Байерн. Изглежда, че е научил много от Пеп. Пеп вероятно ще избере следващия мениджър. Ако си тръгне, вероятно ще участва в процеса по избора на следващия. Просто мисля, че той се възприема като нещо като учител и след като е в клуба от 10 години, ще иска да го остави в добро състояние."

Компани записа 360 мача за Сити по време на кариерата си като играч, като доведе отбора до четири титли в Англия. Откакто се насочи към треньорската професия, белгиецът изведе Бърнли до промоция от Чемпиъншип във Висшата лига, преди отборът да изпадне обратно във втория ешелон през 2023/24. След това той пое Байерн и оттогава изведе отбора до титлата в Бундеслигата през 2024/25. Под негово ръководство баварците се превърнаха в един от най-добрите отбори в Европа и през настоящия сезон се борят за всички трофеи. Компани има договор с Байерн до юни 2029 г., след като през октомври 2025 г. подписа удължение. Преди известно време самият Гуардиола заяви, че бъдещето на Компани на "Етихад" е предначертано.