България е №2 на Балканите по медали! Три титли, нов национален рекорд и още две отличия за родните атлети в Белград

Българският отбор завърши на второ място в класирането по медали на Балканското първенство по лека атлетика. В събота най-добрите атлети от полуострова от 21 държави се събраха в сръбската столица Белград, за да си разделят медалите в 12 различни дисциплини. Страната ни беше представена от 32 атлети, сред които европейски медалисти и национални рекордьори. Те се представиха силно и завоюваха общо пет медала - три златни и два сребърни. Най-много отличия завоюваха турските атлети - 14, а Сърбия е трета също с пет - три златни, един сребърен и един бронз.

Три титли и два сребърни медала за българските атлети в Белград

Първият медал за България дойде в дисциплината 400 метра при дамите. Андреа Савова пробяга дистанцията за 54.40 секунди, завършвайки на второ място в най-силната серия. Шампионка стана 19-годишната Еда Нур Тулум от Турция, която финишира на стотни пред родната представителка - 54.17 секунди. С бронзовото отличие се окичи Елиф Полат с резултат 54.60. Другата българка в дисциплината Виктория Чанкова бе дисквалифицирана за престъпване на линията. А при мъжете Тодор Тодоров завърши на 12-а позиция с време от 48.64 секунди.

Малко по-късно дойде голямата радост за България в спринта, когато Христо Илиев отново подобри националния рекорд, за да спечели първата си балканска титла на закрито. 21-годишният атлет, който преди дни подобри върховото постижение на Петър Петров (6.58 секунди) отпреди 48 години именно в Белград, този път свали още една стотна от резултата. С тези 6.53 секунди бяха напълно достатъчни на Илиев за златото и му отредиха място в европейската история - най-добро време в историята на 60 метра за юноша под 23 години на Стария континент. Другият ни представител Никола Караманолов, който също даде заявка за медал със силен резултат в сериите - 6.66 секунди, за съжаление, направи фалстарт във финала.

Саръбоюков и Иванов защитиха титлите си

Поредни положителни емоции дойдоха от сектора за дълъг скок, където Божидар Саръбоюков отново победи олимпийския шампион и се докосна до собствения си национален рекорд, за да защити титлата си. Атлетът от Харманли оглави класирането още с първия си опит, регистрирайки 8.28 метра. Впоследствие той записа 8.39, 8.23, 8.23 и фал, а в последния си скок се приземи на 8.42 метра - само на 3 сантиметра от рекорда му, който постави преди дни в Белград. Втори завърши притежателят на всички отличия в дисциплината Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.14, а сънародникът му Николаос Стаматониколос със 7.76 метра.

Малко след това най-добрият българин над летвата Тихомир Иванов добави поредно злато към колекцията си. Той преодоля височината от 2.19 метра от втория опит, която му беше напълно достатъчно за първото място. Втори стана Антониос Мерлос от Гърция, а украинецът Кирило Луценко спечели бронза. Последното отличие за родината ни дойде в дисциплината 3000 метра, където Девора Аврамова завърши втора. Състезателката на Берое се пребори за сребърния медал със сръбкинята Милица Томашевич и остана на секунди от шампионката Сюмейе Ерол от Турция. Времето на българката бе 9:31.74 минути срещу 9:30.10 минути за титлата. За най-добрите ни атлети предстои участие на Националния шампионат за мъже и жени. Той ще се проведе следващия уикенд, на 28 февруари и 1 март, в столичната зала "Фестивална".

