Мъж откри огън по тийнейджъри в Гърция (ВИДЕО)

46-годишен мъж е бил арестуван в Айгио на Пелопоннес по подозрение, че е открил огън по четирима тийнейджъри, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в петък, докато задържането на предполагаемия извършител е станало в събота. Междувременно прокурорите подготвят обвинения срещу заподозрения, който се очаква да се яви пред прокурор. Мъжът е стрелял с пушка срещу младежите. Вследствие на стрелбата са ранени 15-годишно момче и трима 16-годишни младежи. Те са били простреляни в краката и гърба, докато са се разхождали по улица „Филопименос“, съобщиха властите.

Състоянието на тийнейджърите

Тримата от младежите са настанени на лечение в болница „Айгио“ и се съобщава, че са извън опасност за живота. 15-годишното момче е хоспитализирано в стабилно състояние в Детската болница „Карамананданеио“ в близкия град Патра, пише още гръцкото издание.

Припомняме, че през ноември миналата година имаше подобен инцидент на остров Крит, но тогава имаше и убити. Най-малко трима души бяха убити, а други 10 ранени при стрелба в село на известния гръцки остров. Властите предполагаха, че стрелбата в село Воризия, което се намира на южните склонове на планината Псилоритис близо до град Ираклио, е отмъщение за поставена бомба предната вечер в строяща се къща.