Божанов: Трябва да се спрат „кранчетата“ за купуване на избори

"Трябва да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите, и да престане натискът на институции върху бизнеса и гражданите с изборна цел." Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в интервю за БНР. Според него първите действия на кабинета изглеждат в правилната посока за осигуряване на честни избори, но оценката ще бъде дадена по резултатите. Божанов определи състава на Министерския съвет като експертно подбран, но посочи, че заради фигурата на служебния премиер Андрей Гюров неизбежно се поставя въпросът за политическата му принадлежност. В същото време той коментира, че предходният служебен кабинет на Димитър Главчев е бил обвързван с Делян Пеевски.

Ще прекрати ли МВР порочните практики?

Божанов изрази очакване МВР да прекрати практики, които според него са създавали условия за натиск в предишни управления. Той разказа за среща с представители на бизнеса в Кърджали, които са поставили въпроса за проверки от контролни органи, използвани като средство за въздействие преди избори.

"Целта е този натиск да спре, а не да се обърне в друга посока", подчерта той.

Божанов коментира и оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, като заяви, че приема позицията му, че е реабилитиран, но решението да се оттегли е правилно, за да не се поставя под съмнение честността на изборите.

Съпредседателят на "Да, България" определи като позитивно решението на правосъдния министър Андрей Янкулов да свика Висшия съдебен съвет по темата за отстраняването на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според него в прокуратурата и други институции съществува системен проблем, произтичащ от дългогодишно управление "с телефонни обаждания", което води до кадрови антиподбор и зависимости.

Божанов заяви, че реална промяна може да има след избор на нов Висш съдебен съвет и припомни, че опитите за това през 2024 г. са били блокирани.

По повод появата на нова формация около Румен Радев, Божанов коментира, че новите играчи променят политическата картина и е нужно време, за да се стабилизират нагласите.

Стратегията на "Да, България" за изборите той обобщи с формулата "Силна България в силна Европа". Според него страната не може да си позволи да бъде "троянски кон" в ЕС, а трябва да бъде активен и лоялен партньор, който участва в реформата на Съюза и догонването в технологичното развитие.

"Трябва да заздравим институциите си и да сме лоялен партньор в Европа, защото това е най-сигурният път към повишаване на благосъстоянието", каза Божанов.

