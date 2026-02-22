"Скандалният" играч на Бенфика, обвинен в расизъм, може да съди Винисиус и Мбапе, ако докаже невинността си

Спортен адвокат предложи на Джанлука Престиани да предприеме правни действия срещу Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе след обвиненията, че е използвал расистка обида към бразилеца по време на срещата между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионска лига. Двубоят във вторник от първия кръг на плейофите беше временно прекъснат поради напрежение на терена. Малко след като отбеляза единствения гол в мача и се забърка в пререкания с Престиани, Винисиус се затича към съдията и заяви, че е бил подложен на расистка обида.

Напрежението около расисткия скандал с Винисиус продължава

Бразилецът заяви пред главния съдия Франсоа Летексие, че неговият съперник си е сложил фланелката на устата и го е нарекъл "маймуна". Реферът кръстоса ръце, сигнализирайки, че е в сила протоколът срещу расизма. Винисиус Жуниор и останалата част от стартовия състав на Реал Мадрид напуснаха терена. След консултация с треньора на Бенфика - Жозе Моуриньо, "кралете" се върнаха около 10 минути по-късно, преди мачът да бъде подновен. След мача няколко играчи, сред които Трент Александър-Арнолд, Килиан Мбапе и Винисиус, осъдиха предполагаемите коментари на Престиани.

ОЩЕ: Винисиус: "Расистите преди всичко са страхливци. Трябва да си сложат фланелката на устата, за да покажат колко са слаби"

Позициите на Винисиус и Престиани

В изявление, публикувано в профила си в социалните мрежи, Винисиус каза, че не иска да попада в подобни ситауция, но случилото се не е нещо ново. Звездата на мадридчани критикува и реакцията на съдията. От своя страна, Престиани отговори, като публикува изявление, в което отрече обвиненията. Аржентинецът обясни, че никога не е отправял расистки обиди към Винисиус и че той е интерпретирал думите му погрешно. Ден по-късно УЕФА потвърди, че е назначил инспектор по етика и дисциплина, който да разследва инцидента. Ако бъде признат за виновен, Престиани може да получи наказание за 10 мача в съответствие с член 14 от дисциплинарния правилник на УЕФА (расизъм и дискриминационно поведение). Играчът може да се обърне към Апелативния орган на УЕФА, а след това и към Арбитражния съд за спорт (CAS), ако желае да оспори решението. Но какво ще се случи, ако Престиани докаже невинността си, и би ли могъл да предприеме правни действия срещу Винисиус?

Авторитетното спортно издание SPORTbible потърси Фрейзър МакКинвен, който е партньор в британската адвокатска кантора Burness Paull, където ръководи практиката в областта на спорта и развлеченията. На въпроса дали Престиани може да предприеме правни действия, адвокатът от обясни, че "може да възникнат някои интересни въпроси относно това кои закони трябва да се прилагат, като се има предвид международният характер на този инцидент и участващите страни. Въпреки това, въз основа на някои общи принципи на законите за клевета в различни юрисдикции, Престиани би могъл да предяви иск за клевета, ако в крайна сметка бъде оправдан от УЕФА."

ОЩЕ: Реал Мадрид най-накрая излезе с позиция за расисткия скандал с Винисиус

МакКинвен обясни, че изявленията трябва да бъдат публични и да идентифицират ясно ищеца, който в този случай би бил Престиани, ако той реши да предяви иск. Това би трябвало да бъде относително лесно да се установи, като се има предвид, че ситуацията бе записана и излъчена по телевизията и в социалните медии. Изявленията трябва да накърняват репутацията на дадено лице и могат, но не е задължително, да доведат до финансови загуби.

На въпроса дали Мбапе също може да бъде подведен под съдебна отговорност, след като заяви, че е чул Престиани да нарича Винисиус "маймуна" пет пъти, Маккинвен отговори: "Ако играч като Мбапе твърди, че е чул расистката обида, а всъщност не е, тогава това вероятно би било клеветническо. Струва си да се отбележи, че Мбапе вероятно не би могъл да се позове на грешка (т.е. да мисли, че е чул обидата) като защита." МакКинвен завърши с обяснението, че ако искът за клевета бъде успешен, Престиани вероятно ще има право на финансово обезщетение и публично извинение.

ОЩЕ: Бенфика обръща фронта: футболистът, обвинен в расизъм, всъщност е жертвата