"Той загуби любимия си инструмент": Незаконните мита на Тръмп и отворените въпроси

Решението на Върховния съд на САЩ да отмени голяма част от тарифите на президента Доналд Тръмп отслаби способността му да заплашва и да налага тарифи във всеки един момент, но това няма да сложи край на несигурността за търговските партньори или компаниите, пише "Ройтерс". Американският президент отговори в рамките на часове на решението в петък, като наложи нови 10% мита върху целия внос и нареди нови търговски разследвания, които могат да доведат до допълнителни налози след месеци, като същевременно настоя, че търговските и инвестиционни споразумения, постигнати с близо 20 държави - повечето с по-високи мита - трябва да останат недокоснати.

По-малко от 24 часа по-късно той вдигна ставката на новата тарифа до 15% - максимално допустимото ниво по закон. ОЩЕ: Тръмп официално вдигна митата - но не с толкова, с колкото искаше

"Той загуби любимия си инструмент"

Уенди Кътлър, бивш представител на търговията на САЩ и старши вицепрезидент в Института за политика на обществото в Азия, каза, че бързата промяна на Тръмп е емблематична за желанието и способността на президента да държи търговските партньори на нокти.

„Несигурността, според него, просто му дава огромни допълнителни лостове отвъд действителните тарифи. Защото хората се притесняват какво ще направи той.“

Но Кътлър и други търговски експерти са съгласни, че крилата на Тръмп са подрязани. Заместващата тарифа от 10% продължава само 150 дни, а новите тарифи, наложени съгласно други закони, ще отнеме повече време за прилагане, ограбвайки президента от тоягата „по всяко време, навсякъде и по всякаква причина“, която той използва, за да наложи тарифи, преди използването на Закона за международните извънредни икономически правомощия да бъде отменен.

„Той загуби любимия си инструмент“, каза Кътлър. „Особено по въпроси, свързани с външната политика и неща, които го дразнят в други страни, които нямат нищо общо с търговията, той загуби способността да предложи реална заплаха.“

Не може да заплашва други държави

Уилям Райнш, бивш висш служител на правителството на САЩ, който сега работи в Центъра за стратегически и международни изследвания, заяви, че солидното решение на Върховния съд с 6 срещу 3 гласа е намалило способността на Тръмп да заплашва други държави.

„Това му отнема способността да размахва голямата тояга“, каза той, въпреки че икономическото въздействие ще бъде ограничено, като се очаква 10-процентното мито и други мита през следващите месеци да заменят някои, ако не и всички мита, които сега се считат за незаконни.

Отворените въпроси

Майкъл Фроман, президент на Съвета по външни отношения, заяви, че решението и отговорът на администрацията оставят много въпроси без отговор, включително как вносителите могат да получат възстановяване на суми за незаконно събрани мита и какви допълнителни тарифи предстоят.

„Може би най-значимият ефект от решението на Върховния съд е, че то трябва да ограничи заплахата или използването на тарифи като предпочитана от президента форма на лост или наказание извън търговската сфера“, каза Фроман, който беше главен търговски преговарящ на бившия президент Барак Обама от 2013 до 2017 г. ОЩЕ: Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни