Треньор напусна клуба си в Трета лига, за да помага на закъсал гранд в елита

Тодор Киселичков е напуснал днес отбора на Нефтохимик Бургас, където беше старши треньор, обяви официалната страница на "зелените" от Бургас. Киселичков вече е в Пловдив и ще стане помощник-треньор на местния Ботев, видя репортер на БТА. Бившият полузащитник влиза в щаба на Иван Цветанов, който остава старши треньор на "жълто-черните". За новия помощник-треньор това е завръщане в Пловдив и на базата в Коматево, като в предишния си период водеше юношите до 19 години.

Тодор Киселичков се завръща на "Колежа"

Тодор Киселичков през миналия сезон водеше отбора на Янтра Габрово и постигна най-добрия резултат в последните 30 години, класирайки тима на 5-о място. След това се премести в родния си клуб Нефтохимик, който тъкмо беше влязъл от областната група в Трета лига и успя да стабилизира зелените с доста младия им състав. Вчера той си взе довиждане с футболистите при победата с 3:2 като гост над силния състав на Ямбол 1915.

Цветанов от временен ще се превърне в постоянен вариант за старши треньор след напускането на Николай Киров. Киров приключи при "жълто-черните" след поражение с 1:2 от ЦСКА 1948. Собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов лично водеше преговорите с Александър Томаш, последно в ЦСКА. Но разговорите не стигнаха до споразумение заради финансови разминавания в очакванията на двете страни. / БТА

