Войната в Украйна:

Пазарлък за 200 лева провалил преговорите между Александър Томаш и Ботев Пловдив

02 октомври 2025, 11:54 часа 266 прочитания 0 коментара
Пазарлък за 200 лева провалил преговорите между Александър Томаш и Ботев Пловдив

Пазарлък за 200 лева е провалил преговорите между Александър Томаш и ръководството на Ботев Пловдив. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, шефовете на „канарчетата“ усилено търсят нов наставник като се бяха спрели именно на младия специалист, който за последно води ЦСКА. Двете страни преговаряха в продължение на няколко дни като се очакваше Томаш да застане начело на „жълто-черните“. В последния момент обаче всичко пропадна.

Основният проблем 

Според информациите Александър Томаш е вбесил шефовете на Ботев Пловдив, тъй като се е пазарил за 200 лева. На наставника му е била предложена месечна заплата в размер на 8000 евро. Ръководството на „канарчетата“ също така е предложило на специалиста да получава отсега възнаграждението си в европейската валута, тъй като от 1 януари тя става официална у нас.

Ботев Пловдив

Томаш обаче не бил съгласен с подобен вариант. Причината е, че при превалутирането той щял да губи по около 200 лева на месец. Това никак не се е харесало на шефовете на Ботев и те прекратили преговорите.

Двете страни са имали и други разногласия 

Александър Томаш също така е настоявал помощниците му да получават месечни заплати близки до неговата, което също не е било прието радушно от ръководните фактори на „Колежа“. Между двете страни е имало спор и за премиите. В крайна сметка Ботев Пловдив ще продължи да търси нов наставник, който да поеме отбора в този много тежък за „канарчетата“ момент.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кризата в гранд от Първа лига се задълбочава! Бивш директор блокира сметките на клуба

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Александър Томаш
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес