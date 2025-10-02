Пазарлък за 200 лева провалил преговорите между Александър Томаш и Ботев Пловдив

Пазарлък за 200 лева е провалил преговорите между Александър Томаш и ръководството на Ботев Пловдив. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, шефовете на „канарчетата“ усилено търсят нов наставник като се бяха спрели именно на младия специалист, който за последно води ЦСКА. Двете страни преговаряха в продължение на няколко дни като се очакваше Томаш да застане начело на „жълто-черните“. В последния момент обаче всичко пропадна.

Основният проблем

Според информациите Александър Томаш е вбесил шефовете на Ботев Пловдив, тъй като се е пазарил за 200 лева. На наставника му е била предложена месечна заплата в размер на 8000 евро. Ръководството на „канарчетата“ също така е предложило на специалиста да получава отсега възнаграждението си в европейската валута, тъй като от 1 януари тя става официална у нас.

Томаш обаче не бил съгласен с подобен вариант. Причината е, че при превалутирането той щял да губи по около 200 лева на месец. Това никак не се е харесало на шефовете на Ботев и те прекратили преговорите.

Двете страни са имали и други разногласия

Александър Томаш също така е настоявал помощниците му да получават месечни заплати близки до неговата, което също не е било прието радушно от ръководните фактори на „Колежа“. Между двете страни е имало спор и за премиите. В крайна сметка Ботев Пловдив ще продължи да търси нов наставник, който да поеме отбора в този много тежък за „канарчетата“ момент.

