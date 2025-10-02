Бивш капитан на ЦСКА, играл и тренирал с Христо Янев, критикува назначението му начело на отбора

Новият треньор на ЦСКА Христо Янев бе посрещнат с масово одобрение на "червената" общност. Родният специалист напусна позицията си в Ботев Враца, за да се завърне в Борисовата градина и да замени уволнения Душан Керкез. Той пое отбора в изключително труден момент, в който "армейците" се намираха на 12-о място в класирането, след като записаха най-слабия старт в историята си. В повторния си дебют начело на тима Янев записа равенство срещу Локомотив София и бе изключително критичен към представянето на новите си футболисти.

Бивш капитан на ЦСКА не смята, че Янев е правилният треньор

Въпреки че не успя да запише победа в първия си мач, много фигури, свързани с клуба, вярват, че Янев е точният човек за ЦСКА. Не на това мнение обаче е бившият капитан на "армейците" Николай Бодуров. Той даде интервю пред "Мач Телеграф", в което коментира настоящата ситуация и не пропусна да захапе някогашния си съотборник и треньор. Според него стилът му не пасва на "червените". Припомняме, че Бодуров игра под ръководството на Янев в отбора на Пирин Благоевград. Тогава бившият защитник бе изгонен от първия състав на "орлетата" по решение на треньора.

Ето какво каза Бодуров:

"Сега всички трябва да покажат дали имат качества за отбор като ЦСКА. Често има футболисти, които не издържат на напрежението и се пречупват. Тези играчи ще излязат много трудно от тази ситуация. Очаква се треньорът сега да ги вдигне. Знам неговите възможности. Според мен тези играчи ще излязат много трудно от тази ситуация. Този треньор практикува един стил на игра, който няма да пасне на ЦСКА. Така си мисля. Първо трябва да ги вдигне психологически. Доколкото знам, в това е силен и вероятно ще му се получи. Но има и един тънък момент - дали играчите ще му повярват. Предстои да видим. Хубавото за него е, че той пое сега ЦСКА и по-зле няма накъде да стане. Това е единственото хубаво в случая. Сега се очаква да се вдигнат нагоре. По-зле не виждам накъде може да отиде отборът.

Един треньор е 70% от даден отбор. Ако един треньор е силен, то той от посредствени футболисти ще направи силен отбор. Ако не е силен - може от най-добрите да направи посредствен отбор. Това е истината. Сега ще видим какво ще се случи. Този треньор е бил в отбори, които дали ще спечелят, или ще загубят, не е от толкова голямо значение. Ако загубят, последиците не са чак толкова големи, но в ЦСКА не е така! Трябва да се вдигне този отбор. Треньорът трябва да изгради манталитет на победители. Но това може да стане много трудно. ЦСКА е в доста незавидна ситуация, но трябва да излизат от нея и да се вдигат", заяви Бодуров.

