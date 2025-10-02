Безпрецедентно: Украинската армия задушава Русия

Безпрецедентна горивна криза набира скорост в Русия. Напоследък всички свикнахме в сутрешните новини да четем за горящи петролни съоръжения в Руската федерация. Преди няколко дни това беше Афипската рафинерия в Краснодарския край; днес пожар обхвана Ярославската нефтопреработвателна фабрика (петата по големина в страната). И всичко това, както сме писали, се дължи в основна степен на ударите на украинските въоръжени сили. Системните им атаки с дронове вкараха Русия в бензинова безизходица, в която й е все по-трудно да шава.

Според данните на украинското външно разузнаване стотици бензиностанции в Русия временно са спрели работа в очакване да се възобновят доставките. А 360 други директно са били закрити през последните два месеца. А междувременно кризата се разпространява към все нови и нови региони на огромната Руска федерация.

В края на август недостигът на бензин се наблюдаваше предимно в отдалечения Далечен изток и в Крим. Оттогава ситуацията в тези региони не само остана непроменена, но и се влоши. А кризата се разпространи и в други руски региони, както и в републиките Татарстан и Калмикия. За периодични, но болезнени прекъсвания на доставките на гориво се съобщава и в Амурската, Магаданската и Сахалинската области, в Хабаровския край, Якутия, Еврейската автономна област и Чукотка. Черешката на тортата: дори в Москва бензиностанциите на "Лукойл" са забранили продажбата на бензин в туби, пише Юрий Федоренко, командир на 429-ти отделен полк с безпилотни системи "Ахилес" на Въоръжените сили на Украйна и депутат от Киевския градски съвет в профила си във Facebook.

Федоренко припомня изнесените от самите руски икономисти данни, че 38% от капацитета за първично рафиниране на петрол в цялата страна е спрял работа, а ремонтите могат да отнемат месеци. В тази ситуация цената на бензина постоянно расте. Цените на едро на горивата са се повишили с над 40% от началото на годината. По-специално, цената на бензин А-92 и А-95 на борсата е скочила с 50%. Рекорд: Заради украинските атаки почти 40% от капацитета на руските петролни рафинерии е спрял работа

Износът на руски петрол също намалява. Американският анализатор по национална сигурност и външна политика Марк Тот изчислява, че към края на септември Русия е губила по 50-65 милиона долара дневно. Припомняме, че приходите от петрол и газ са основното перо в руския бюджет.

"Икономиката е сложна система, чиито елементи са тясно свързани помежду си. Криза в един сектор може да предизвика каскаден ефект, и именно това се случва сега. Покачващите се цени на бензина неизбежно увеличават разходите в селското стопанство и транспортния сектор. Казано по-просто, храната трябва по някакъв начин да се транспортира в "най-голямата страна в света"", пише Федоренко.

Кремъл опита всичко и то по няколко пъти, но безрезултатно

Има ли Кремъл рецепта за преодоляване на кризата, пита той. И отговаря отрицателно. Защото руските власти вече опитаха всички възможни методи и то по два или три пъти и всеки път без резултат. Така например, бяха въведени временни ограничения върху износа на бензин за всички компании до 30 септември 2025 г. За компаниите, които не произвеждат петролни продукти, а ги препродават, този период беше удължен до 31 октомври 2025 г. Ефектът беше минимален. За да насърчат рафинериите да рафинират повече петрол, регионалните власти премахнаха някои екологични ограничения - това също не помогна.

Вносът на бензин също не дава надежда

"Последната надежда е вносът на бензин. Съветът на Евразийската икономическа комисия премахна вносните мита върху бензина и дизеловото гориво, за да позволи на Русия да купува гориво евтино от членовете на Евразийския икономически съюз, който освен Русия включва Беларус, Киргизстан, Казахстан и Армения.

Само че проблемът е, че тези страни по принцип купуват рафинирани петролни продукти от Русия, вместо да ги продават. Те просто нямат необходимите запаси. Единственото изключение е Беларус. В момента Русия се опитва да купи колкото е възможно повече беларуско гориво. Резултатът обаче е предвидим: самопровъзгласилият се диктатор Лукашенко е в състояние да покрие само 2% от нуждите на Русия, докато Москва трябва да покрие недостиг от поне 20%.

Целият този комплекс от проблеми не може да не повлияе на функционирането на руската военна машина, която скърца, ръждясва и се забавя", пише военният.

Въпреки това той прави уточнението, че тъй като руската военна машина е много голяма и мощна, тя не може да бъде спряна в рамките на дни или седмици.

Една от задачите на Силите за отбрана е да поддържат темпото на атаките срещу руските петролни рафинерии и да подобряват способностите си за бой на далечни разстояния. Така рано или късно двигателят на руската военна машина ще спре завинаги. "Украинските войници и дронове приближават този момент с всеки изминал ден", заключава той.