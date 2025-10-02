Благодетелят на Ботев Пловдив погна бивш директор: Пожелавам ти всичко най-недобро!

Войната между финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов и бившия директор и юридически съветник в клуба Рашко Стоянов продължава с пълна сила. Както е известно, вчера сметките на „канарчетата“ бяха блокирани от частен съдебен изпълнител по искане именно на доскорошния служител. Според Стоянов той има да получава над 23 хиляди лева от „жълто-черните“ и иска да си ги вземе до стотинка.

Днес Стоянов заяви, че нещата в Ботев не вървят, а вината за това носи именно Илиян Филипов, който управлява еднолично клуба. Думите му не се харесаха на финансовия благодетел на „жълто-черните“, който използва социалните мрежи, за да внесе яснота по казуса с бившия директор и сумата, която той има да получава. Филипов дори пожела на Стоянов - „всичко най-недобро“.

Илиян Филипов отново скочи на Рашко Стоянов

„Отговор до Големият „ботевист“ Рашко Стоянов. Рашко, нормално е когато даваш пари, да имаш и думата в управлението – особено когато плащаш 8 милиона дългове, за които и ти носиш отговорност. На 30.06 влязохме в клуба и ти много добре знаеш какво наследство заварихме – какъв отбор и колко боеспособни футболисти имаше тогава. Кажи на хората простичко: Защо на 16.06.2025 твоя бивш работодател и приятел Алексей Киричек ти прекрати договора по член, който натовари клуба с неустойки: 5 905,83 лв. за неспазено предизвестие; 5 567,09 лв. защото оставаш без работа; 4 351,67 лв. за неизползван отпуск“.

„Всички знаем, че по това време беше на ски в Сърбия, но документи за отпуск нямаше. И сега искаш да вземеш и тези пари. Реално ти имаш да получаваш само: 5 393,58 лв. за месец май 2 424,70 лв. за юни (01–16.06). Тези пари ще ти ги платя, защото никога през живота си не съм оставял служител без заплата – въпреки че и стотинка не заслужаваш. Но за останалата кражба ще направя всичко възможно да не я осъществиш. Не говори за прикриване на проблеми, защото именно прикритите от теб проблеми щяха да заличат името „Ботев“!“.

„Ако тогава беше разказал истината, днес нямаше да плащаме 8 милиона дългове. Ти си съучастник в тази кражба и продължаваш да го доказваш с блокирането на сметките на клуба. Ботев ще оцелее и ще бъде силен! А ти ще останеш в историята единствено като пиявица и дребна душица. Поздрави, и ти пожелавам всичко най-недобро!“, изригна Илиян Филипов.

