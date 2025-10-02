Войната в Украйна:

Благодетелят на Ботев Пловдив погна бивш директор: Пожелавам ти всичко най-недобро!

02 октомври 2025, 15:44 часа 350 прочитания 0 коментара
Благодетелят на Ботев Пловдив погна бивш директор: Пожелавам ти всичко най-недобро!

Войната между финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов и бившия директор и юридически съветник в клуба Рашко Стоянов продължава с пълна сила. Както е известно, вчера сметките на „канарчетата“ бяха блокирани от частен съдебен изпълнител по искане именно на доскорошния служител. Според Стоянов той има да получава над 23 хиляди лева от „жълто-черните“ и иска да си ги вземе до стотинка.

Днес Стоянов заяви, че нещата в Ботев не вървят, а вината за това носи именно Илиян Филипов, който управлява еднолично клуба. Думите му не се харесаха на финансовия благодетел на „жълто-черните“, който използва социалните мрежи, за да внесе яснота по казуса с бившия директор и сумата, която той има да получава. Филипов дори пожела на Стоянов - „всичко най-недобро“.

Илиян Филипов отново скочи на Рашко Стоянов 

Отговор до Големият "ботевист" Рашко Стоянов Рашко, нормално е когато даваш пари, да имаш и думата в управлението –...

Posted by Илиян Филипов on Thursday, October 2, 2025

„Отговор до Големият „ботевист“ Рашко Стоянов. Рашко, нормално е когато даваш пари, да имаш и думата в управлението – особено когато плащаш 8 милиона дългове, за които и ти носиш отговорност. На 30.06 влязохме в клуба и ти много добре знаеш какво наследство заварихме – какъв отбор и колко боеспособни футболисти имаше тогава. Кажи на хората простичко: Защо на 16.06.2025 твоя бивш работодател и приятел Алексей Киричек ти прекрати договора по член, който натовари клуба с неустойки: 5 905,83 лв. за неспазено предизвестие; 5 567,09 лв. защото оставаш без работа; 4 351,67 лв. за неизползван отпуск“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Всички знаем, че по това време беше на ски в Сърбия, но документи за отпуск нямаше. И сега искаш да вземеш и тези пари. Реално ти имаш да получаваш само: 5 393,58 лв. за месец май 2 424,70 лв. за юни (01–16.06). Тези пари ще ти ги платя, защото никога през живота си не съм оставял служител без заплата – въпреки че и стотинка не заслужаваш. Но за останалата кражба ще направя всичко възможно да не я осъществиш. Не говори за прикриване на проблеми, защото именно прикритите от теб проблеми щяха да заличат името „Ботев“!“.

„Ако тогава беше разказал истината, днес нямаше да плащаме 8 милиона дългове. Ти си съучастник в тази кражба и продължаваш да го доказваш с блокирането на сметките на клуба. Ботев ще оцелее и ще бъде силен! А ти ще останеш в историята единствено като пиявица и дребна душица. Поздрави, и ти пожелавам всичко най-недобро!“, изригна Илиян Филипов.

ОЩЕ: Пазарлък за 200 лева провалил преговорите между Александър Томаш и Ботев Пловдив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Антон Зингаревич Илиян Филипов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес