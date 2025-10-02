Три пропуснати дузпи! Исторически провал от бялата точка съкруши един от италианските грандове в Лига Европа

Изключителна драма в заключителните минути отреди победа на Лил срещу Рома. Френският тим постигна минимален успех с 1:0 в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Един-единствен ранен гол беше достатъчен на Лил, за да осигури втората си поредна победа и да поведе в класирането. Харалдсон нанесе ранен удар за гостите, които се защитаваха изключително дисциплинирано през останалата част от мача. Най-интересният момент в срещата дойде в 85-а минута, когато "вълците" пропуснаха три възможности да вземат точката.

Три спасени дузпи донесоха победата на Лил

Решителният момент настъпи в 6-ата минута. Хакън Арнар Харалдсон намери гърба на мрежата с клиничен удар. Това остави Рома да преследва изравнителното попадение повече от 80 минути. Домакините се напъваха и създаваха многобройни шансове да изравнят резултата, но просто не успяха да намерят начин да преодолеят вдъхновения Берке Озер на вратата на Лил.

Това, което направи впечатление, беше безхаберието на Рома пред вратата. Най-драматичният момент в мача настъпи в края на мача, когато съдията отсъди дузпа в полза на "вълците" след преразглеждане от ВАР. Артьом Довбик се нагърби с тежестта и застана зад топката. Озер улови удара му от бялата точка, но съдията отреди повторно изпълняване. Украинецът не сполучи и при втория си опит. Тогава Матиас Суле реши да пробва късмета си, но и неговата дузпа беше уловена. Този момент обобщи разочароващата вечер на Рома. Защитата на Лил беше просто огромна, блокирайки удари и правейки решаващи изчиствания, за да запази крехката си преднина. Това беше тактическа победа за гостите, която остави Рома да съжалява за пропуснатите възможности.

Incredible scene during the match between AS Roma and Lille — the penalty had to be retaken three times, and Lille’s goalkeeper Berke Ozer saved all three. 🤯🇪🇺pic.twitter.com/3ETBEp9oP5 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 2, 2025

Междувременно българският шампион Лудогорец бе спрян от далеч по-класния си съперник в Разград.