Даниел Боримиров: Тази година Левски може да се пребори за първото място, дано съдийството да е на ниво

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че този сезон „сините“ могат да се преборят с Лудогорец за шампионската титла на България. Бившият полузащитник говори пред колегите от „БНТ“ като бе категоричен, че столичани се намират в отлична позиция, за да свалят „орлите“ от върха. Той обаче допълни, че за да се случи това нещо, съдийството трябва да бъде на ниво.

Боримиров също така благодари на феновете на Левски за подкрепата им в трудните моменти за клуба. По думите му тяхната финансова подкрепа е много важна за „сините“. Той допълни, че футболистите на Хулио Веласкес правят всичко по силите си да зарадват привържениците с добро представяне на терена.

Директорът на Левски вярва, че "сините" имат силите да свалят Лудогорец от върха

„Има надежда и тази надежда я споделям с всички наши привърженици. Благодаря им от все сърце за помощта, която оказаха през последните няколко години за това, че във всеки изминал мач те се зад отбора. Подкрепят ни, окуражават ни, помагат финансово и това е много важно за нас. Ние им се отблагодаряваме с добрата игра и прозрачността, която показваме през последните години“.

„Тази година имаме възможността да се преборим с Лудогорец и с останалите отбори в шампионата за първото място. Надявам се на финала да успеем да се преборим. Надявам се и съдийството да е на ниво, а не те да се оказват важния фактор във всеки един мач“, заяви изпълнителният директор на Левски.

