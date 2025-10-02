Путин: Тръмп е комфортен събеседник (ВИДЕО)

На годишната среща на клуба "Валдай" тази вечер модераторът поиска от руския диктатор Владимир Путин да поясни защо смята американския президент Доналд Тръмп за "комфортен събеседник". "Струва ми се, че вие сте първият световен лидер, който нарече Тръмп "комфортен събеседник". За него се говори всичко друго, но не и това", обърна се към диктатора модераторът.

Путин отговори, че е искрен в думите си.

"Искам да го повторя и това не е просто, за да кажа някакви приятни думи. Ние говорихме около час и половина (вероятно има предвид срещата в Анкъридж, Аляска - бел.ред.). Аз му казах моята позиция. Той ме слушаше внимателно. Не ме прекъсваше. А аз го слушах него."

