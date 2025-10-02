Путин: И като СССР, и като Русия опитахме да влезем в НАТО, няма да нападаме Европа (ВИДЕО)

СССР и след това Русия на два пъти заявиха готовност да влязат в НАТО, но и двата пъти получиха отказ. Това заяви руският лидер Владимир Путин на пленарната сесия „Валдай“. „Нашата страна, стремяща се да премахне основанията за блокова конфронтация и да създаде общо пространство за сигурност, два пъти заяви дори готовността си да се присъедини към НАТО. Първият път беше през 1954 г., още по времето на СССР. Това беше направено тогава. А вторият път беше по време на посещението на президента на САЩ Бил Клинтън в Москва. Вече ви споменах за това през 2000 г., когато с него също разговаряхме по тази тема. И двата пъти фактически получихме отказ, при това още в началото“, каза той.

Според държавния глава, преди 35 години, когато изглеждаше, че конфронтацията на Студената война приключва, имаше надежди за настъпването на ера на истинско сътрудничество. „Изглеждаше, че вече няма идеологически и други пречки, които да пречат на съвместното решаване на общите за човечеството проблеми и на регулирането и разрешаването на неизбежните спорове и конфликти на базата на взаимно уважение и отчитане на интересите на всеки“, добави Путин.

Той обяви, че се надява, че „дори и най-упоритите и неразбиращи хора постепенно ще осъзнаят, че е невъзможно да се нанесе стратегическо поражение на Русия“. „Някои, наистина, упорито се надяват, че това може да се случи. Но ако те не виждат, че този план е обречен и продължават да упорстват, аз все пак се надявам, че животът ще покаже това и на най-слабоумните“, отбеляза Путин.

Остри критики към Европа

Той не пропусна да разкритикува европейските лидери. „Те се опитват да „запълнят пукнатините“ в европейската „конструкция“, като представят Русия като враг. Те, обаче, искат да преодолеят разделението и да укрепят разклатеното единство, с което някога се хвалеха, не чрез ефективно разрешаване на вътрешни проблеми, а чрез раздуване на образа на враг. Това е стар пример, но въпросът е, че хората в тези страни виждат и разбират всичко. Затова те излизат на улицата, въпреки ескалацията, както вече казах, на ситуацията по външната граница и търсенето на този враг. Нещо повече, те пресъздават познат враг, измислен преди векове – Русия“, заяви още Путин.

Putin:



Russia is going to attack NATO? It’s impossible to believe such nonsense. pic.twitter.com/gVPmfKuFlS — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Той отхвърли и твърденията, че Русия се готви да нападне НАТО, като я окачестви като „мантра“. „Повечето хора в Европа не могат да разберат защо се страхуват толкова от Русия, че за да ѝ се противопоставят. Те трябва да стегнат коланите още повече, да забравят за собствените си интереси, просто да се откажат от тях и да водят политика, която очевидно е вредна за самите тях. Но управляващите елити на обединена Европа продължават да разпалват истерия. Оказва се, че войната с руснаците е практически на прага. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново“, каза той на пленарната сесия във Валдай.

„Вижте какво се случва по улиците на европейските градове“

„Те самите не могат да повярват на това, което казват, че Русия планира да атакува НАТО. Но е невъзможно да се повярва, въпреки това се опитват да убедят собствения си народ. И така, какви хора са те? Или са изключително некомпетентни, ако наистина вярват в това, защото е невъзможно да се повярва на тези глупости, или са просто нечестни, защото самите те не вярват в това, но се опитват да убедят гражданите си в това. Но какви други възможности има?“, продължи с атаката си срещу европейските лидери Путин.

„Честно казано, изкушавам се да кажа на европейските политици: „Успокойте се, спете спокойно и най-накрая се заемете със собствените си проблеми.“ Вижте какво се случва по улиците на европейските градове, какво се случва с икономиката, индустрията, европейската култура и идентичност, огромните дългове и нарастващата криза на системите за социално осигуряване, неконтролируемата миграция. Забележете как Европа се плъзга към периферията на световната конкуренция“, каза още той.

Според него Москва следи отблизо „нарастващата милитаризация на Европа“. „Просто не можем да игнорираме случващото се. Нямаме право да го правим от съображения за собствена сигурност. Повтарям, нашата отбрана и сигурност. Затова следим отблизо нарастващата милитаризация на Европа“, каза Путин и предупреди, че отговорът на страната му няма да закъснее.