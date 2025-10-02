Росен Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели с над 75%

Опитите за нелегално преминаване на българската граница са намалели с над 75 процента в сравнение с миналата година. Това съобщи премиерът Росен Желязков по време на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген. Един от акцентите във форума беше справянето с нелегалната миграция в Европа. Лидерите от над 45 европейски държави обсъждаха и заплахите за континента, отбраната, както и помощта за Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна обеща подкрепа за европейските държави в битката им с руски дронове.

Росен Желязков каза в изказването си пред колегите си, че България пази изключително добре и успешно европейските граници. "В сравнение с 2024 година опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75 процента, т.е. големият натиск, който основно се осъществява по трасето от Турция към Западна Европа се охранява успешно и практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност от нелегална миграция като работа основно е по отношение на каналджиите, тъй като това като дейност е от една страна провокация към сигурността и стабилността в Европа, а друга страна си е престъпление", уточни той.

Според Желязков сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, техника и технологии, но и от правилните политики за пресичане на всички опити за нелегална миграция, като реадмисията и прилагането на Пакта за миграцията. В Копенхаген българският премиер разговаря и с президента на Македония Гордана Силяновска, но по думите му, не по политически теми.

"Разговаряхме по човешки теми, тя ми разказа за своята лекция в Колумбийския университет при студентите по време на посещението й в Ню Йорк на Общото събрание на ООН. Считам, че докато не отминат местните избори в Република Северна Макодония, всеки политически разговор ще има различна интерпретация от тази, чиято позиция ние защитаваме", обясни премиерът.

България продължава да настоява Скопие да изпълни ангажимента си и да впише българите в Конституцията си. Страната ни не подкрепя идеята решенията, свързани с разширяването на ЕС да се вземат с мнозинство и настоява принципа на единодушието са остане в сила.