Войната в Украйна:

Росен Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели с над 75%

02 октомври 2025, 22:40 часа 207 прочитания 0 коментара
Росен Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели с над 75%

Опитите за нелегално преминаване на българската граница са намалели с над 75 процента в сравнение с миналата година. Това съобщи премиерът Росен Желязков по време на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген. Един от акцентите във форума беше справянето с нелегалната миграция в Европа. Лидерите от над 45 европейски държави обсъждаха и заплахите за континента, отбраната, както и помощта за Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна обеща подкрепа за европейските държави в битката им с руски дронове.

Още: Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“

Росен Желязков каза в изказването си пред колегите си, че България пази изключително добре и успешно европейските граници. "В сравнение с 2024 година опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75 процента, т.е. големият натиск, който основно се осъществява по трасето от Турция към Западна Европа се охранява успешно и практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност от нелегална миграция като работа основно е по отношение на каналджиите, тъй като това като дейност е от една страна провокация към сигурността и стабилността в Европа, а друга страна си е престъпление", уточни той.

Още: Желязков пристигна в Дания: Какво ще обсъждат евролидерите на неформалната си среща? (СНИМКИ)

Според Желязков сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, техника и технологии, но и от правилните политики за пресичане на всички опити за нелегална миграция, като реадмисията и прилагането на Пакта за миграцията. В Копенхаген българският премиер разговаря и с президента на Македония Гордана Силяновска, но по думите му, не по политически теми.

"Разговаряхме по човешки теми, тя ми разказа за своята лекция в Колумбийския университет при студентите по време на посещението й в Ню Йорк на Общото събрание на ООН. Считам, че докато не отминат местните избори в Република Северна Макодония, всеки политически разговор ще има различна интерпретация от тази, чиято позиция ние защитаваме", обясни премиерът.

Още: "Фронтекс" се задейства: Пак мигранти край Гавдос

България продължава да настоява Скопие да изпълни ангажимента си и да впише българите в Конституцията си. Страната ни не подкрепя идеята решенията, свързани с разширяването на ЕС да се вземат с мнозинство и настоява принципа на единодушието са остане в сила.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
сигурност Граници мигранти Росен Желязков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес