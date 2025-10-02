Спрягат бивш пилот на Ред Бул за съотборник на Макс Верстапен през 2026 година

Появиха се нови спекулации относно пилотския състав на Ред Бул за 2026 г. В момента тимът от Милтън Кийнс е изправен пред позната дилема. Вторият пилот не може да покрие очакванията и да бъде близо до нивото на Макс Верстапен, но "биковете" нямат с кого да го заменят. Те разполагат с много млади таланти, които обаче не могат да предложат нужната сигурност. Исак Хаджар е спряган за повишаване от Рейсинг Булс в Ред Бул, но потенциално негово назначение носи и своите несигурности. След пет години в семейството на "биковете" съдбата на Юки Цунода остава неясна, а също така не е ясно дали Лиъм Лоусън ще запази мястото си във Фаенца, където изгряващата звезда и новак във Формула 2 Арвид Линдблад е набелязан за потенциално повишение.

Спрягат бивш пилот на Ред Бул за завръщане

В тази смесица се появява и слухът за Алекс Албон. Англо-тайландският пилот, който възстанови кариерата си във Формула 1 с Уилямс след краткия си престой в Ред Бул през 2019 и 2020 г., отново е свързван с най-желаното - и най-наказателното - място в спорта. Според Motorsport Italia тимът от Милтън Кийнс обмислят да върнат Албон до Верстапен. Този ход би бил забележителен обрат, като се има предвид как първият престой на 29-годишния пилот във висшия отбор приключи внезапно през 2020 г. след само 18 месеца. Оттогава насам Албон процъфтява в Уилямс, превръщайки се в опора на отбора и постигайки резултати, които издигнаха британския тим обратно към борбата в средата на таблицата.

Но има едно голямо препятствие. Албон има договор с Уилямс до края на 2027 г., като миналата година подписа дългосрочно удължаване. Шефът на отбора Джеймс Воулс ясно показа колко високо цени Албон, като го определи като централен фактор за продължаващото възраждане на Уилямс. С оглед на това, че задвижващият агрегат на Мерцедес от следващо поколение е на път да се появи, а напредъкът в класирането е стабилен, Уилямс има всички основания да се бори усилено, за да го задържи. Това не е попречило на влиятелния акционер на Ред Бул Чалерм Йовидия да настоява за сделка, както се твърди. Като сънародник от Тайланд и дългогодишен поддръжник на Албон, той се смята за отворен за проучване на финансов пакет, който би могъл да проправи пътя за преместване.

Готов ли е Албон да даде втори шанс на Ред Бул?

Разбира се, дори пречките да бъдат отстранени, един въпрос е по-важен от всички останали: дали Албон ще иска да работи? Споделянето на един гараж с Верстапен се оказа най-трудната работа във Формула 1, като всеки претендент от Пиер Гасли до Серхио Перес в крайна сметка не успя да се справи. Самият Албон призна, че сега разбира по-добре защо първият му престой в Ред Бул не се е получил - но да го докаже с втори шанс ще бъде върховният тест. Засега идеята остава в сферата на слуховете. Албон и преди е намеквал, че няма голям апетит за завръщане в Ред Бул, особено след като Уилямс продължава да набира скорост. Но във Формула 1 договорите могат да бъдат нарушени, мненията могат да се променят и изненадите никога не са далеч.

